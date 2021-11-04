مران الزمالك – تخفيف الحمل البدني.. وتقسيمة قوية استعدادا للأهلي

الخميس، 04 نوفمبر 2021 - 21:48

كتب : FilGoal

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف أحمد سيد زيزو في طلائع الجيش

خفف باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك الأحمال البدنية على لاعبي فريقه في المران الذي أقيم اليوم الخميس استعدادا للقاء الأهلي.

ويستضيف الزمالك منافسه الأهلي غدا الجمعة في ثالث جولات الدوري المصري في استاد القاهرة.

وخفف كارتيرون الحمل البدني على اللاعبين تجنبا لإرهاق أي منهم قبل القمة.

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في المقابل ركز كارتيرون على بعض الجوانب الفنية والخططية خلال المران الذي أقيم على الملعب الفرعي للدفاع الجوي.

وخاض لاعبو الزمالك تقسيمة قوية في ختام المران.

وحصد الزمالك ست نقاط من أول مباراتين له بالدوري بالفوز على طلائع الجيش وإنبي.

الزمالك الأهلي في القمة
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