الطلائع والمقاولون ومواجهة الأخوين.. ماذا قال محمد بسام لشقيقه عمر بعد هدفه الملغي

الخميس، 04 نوفمبر 2021 - 21:36

كتب : FilGoal

محمد بسام - طلائع الجيش

أبدى محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش وقائد الفريق سعادته بالتعادل المتأخر مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق ضمن منافسات الأسبوع الثالث للدوري المصري الممتاز.

وقال بسام في تصريحاته "الحمد لله على النقطة. كانت الظروف متشابهة بعض الشيء، حيث خسرنا من الزمالك في الأسبوع الماضي، وخسر المقاولون أمام إنبي، ولذلك كنا نعرف أن المباراة صعبة".

وأضاف "لا توجد مباراة سهلة في الدوري، الكل يطمع في خصمه. اليوم أتينا على أمل الحصول على النقاط الثلاث، ولكننا نعلم أنها مباراة صعبة لأن فريق المقاولون قوي. النقطة أتت متأخرة ولكن نتمنى أن يفيدنا في البناء خلال التوقف الدولي".

أخبار متعلقة
في الجول يكشف - تفاصيل مران الأهلي قبل القمة.. سر ورقة حسين الشحات وتبديل بين شريف وميكيسوني هلال: كنت قريبا من الزمالك.. والانضمام للمنتخب أحد أهدافي الفيل يمنع الذئاب من العواء.. طلائع الجيش يتعادل مع المقاولون ويحصد النقطة الأولى طلائع الجيش لـ في الجول: عبد الحميد بسيوني تقدم باستقالته عقب لقاء المقاولون

وعن مواجهة شقيقه عمر بسام مهاجم المقاولون العرب الذي سجل في شباكه هدفا تم إلغاؤه بداعي التسلل قال: "هذه رابع مرة أواجهه، والثالثة له ضدي كأساسي. قلت له لو كان شخص غيرك لتم احتساب الهدف، ولكن لأنه أنت لن يتم احتسابه".

وتابع "قبل هذه المباريات دائما ما يقول لي أنه يتمنى أن يسجل هدفا في شباكي، فأقول له إن شاء الله إن كان لنا عمر. اليوم سجله ولكنه ألغي".

وعن أسباب الضغوط على الفريق في الوقت الحالي أوضح "الفوز بالسوبر على حساب الأهلي لم يكن متوقعا، وبالتالي أخذت هذه البطولة من استعداداتنا بعض الشيء، ودخلنا الدوري متأخرين، كما فقدنا ثنائي الهجوم عمرو جمال وناصر منسي ولا نملك التناغم الهجومي الذي كان بينهما".

وتقدم محمد سمير لصالح المقاولون في الدقيقة 35، فيما تعادل علي الفيل من ركلة جزاء في الدقيقة 91، لينال طلائع الجيش نقطته الأولى محتلا المركز الخامس عشر، فيما يحتل المقاولون المركز الثامن مؤقتا بـ4 نقاط.

محمد بسام عمر بسام طلائع الجيش المقاولون العرب الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
نابولي يقلب الطاولة.. تألق سليماني وبن رحمة في ليلة الثنائيات الجزائرية 35 ثاتيه | أوروبا
بثلاثية في الاتحاد ولقطة مثيرة.. بيراميدز يحقق أفضل انطلاقة بتاريخه بالدوري 10 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: إيدي هاو يوافق على تدريب نيوكاسل 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصطفى محمد يشارك بديلا في تعادل جالاتا سراي مع لوكوموتيف 22 دقيقة | المحترفون
مران الزمالك – تخفيف الحمل البدني.. وتقسيمة قوية استعدادا للأهلي 27 دقيقة | الدوري المصري
الطلائع والمقاولون ومواجهة الأخوين.. ماذا قال محمد بسام لشقيقه عمر بعد هدفه الملغي 39 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف - تفاصيل مران الأهلي قبل القمة.. سر ورقة حسين الشحات وتبديل بين شريف وميكيسوني 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هلال: كنت قريبا من الزمالك.. والانضمام للمنتخب أحد أهدافي 56 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف أسماء المستبعدين من معسكر الأهلي قبل القمة.. وفرص الشناوي 2 البنك الأهلي يعلن إيقاف كريم بامبو بسبب المنشطات.. ويكشف تفاصيل الواقعة 3 في الجول يكشف عقوبة كريم بامبو النهائية 4 قرعة كأس الرابطة الإنجليزية - مواجهة نارية لـ ليفربول.. ودربي لندني وأرسنال يواجه سندرلاند