الطلائع والمقاولون ومواجهة الأخوين.. ماذا قال محمد بسام لشقيقه عمر بعد هدفه الملغي

أبدى محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش وقائد الفريق سعادته بالتعادل المتأخر مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق ضمن منافسات الأسبوع الثالث للدوري المصري الممتاز.

وقال بسام في تصريحاته "الحمد لله على النقطة. كانت الظروف متشابهة بعض الشيء، حيث خسرنا من الزمالك في الأسبوع الماضي، وخسر المقاولون أمام إنبي، ولذلك كنا نعرف أن المباراة صعبة".

وأضاف "لا توجد مباراة سهلة في الدوري، الكل يطمع في خصمه. اليوم أتينا على أمل الحصول على النقاط الثلاث، ولكننا نعلم أنها مباراة صعبة لأن فريق المقاولون قوي. النقطة أتت متأخرة ولكن نتمنى أن يفيدنا في البناء خلال التوقف الدولي".

وعن مواجهة شقيقه عمر بسام مهاجم المقاولون العرب الذي سجل في شباكه هدفا تم إلغاؤه بداعي التسلل قال: "هذه رابع مرة أواجهه، والثالثة له ضدي كأساسي. قلت له لو كان شخص غيرك لتم احتساب الهدف، ولكن لأنه أنت لن يتم احتسابه".

وتابع "قبل هذه المباريات دائما ما يقول لي أنه يتمنى أن يسجل هدفا في شباكي، فأقول له إن شاء الله إن كان لنا عمر. اليوم سجله ولكنه ألغي".

وعن أسباب الضغوط على الفريق في الوقت الحالي أوضح "الفوز بالسوبر على حساب الأهلي لم يكن متوقعا، وبالتالي أخذت هذه البطولة من استعداداتنا بعض الشيء، ودخلنا الدوري متأخرين، كما فقدنا ثنائي الهجوم عمرو جمال وناصر منسي ولا نملك التناغم الهجومي الذي كان بينهما".

"كنا عارفين أن الماتش صعب"..تصريحات قوية 🔥💥 من محمد بسام حارس طلائع الجيش بعد التعادل أمام المقاولون العرب 1-1#ستاد_مصر pic.twitter.com/zCJgkXF0lj — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 4, 2021

وتقدم محمد سمير لصالح المقاولون في الدقيقة 35، فيما تعادل علي الفيل من ركلة جزاء في الدقيقة 91، لينال طلائع الجيش نقطته الأولى محتلا المركز الخامس عشر، فيما يحتل المقاولون المركز الثامن مؤقتا بـ4 نقاط.