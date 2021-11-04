هلال: كنت قريبا من الزمالك.. والانضمام للمنتخب أحد أهدافي

أبدى محمد هلال لاعب البنك الأهلي سعادته عقب الفوز على الإسماعيلي بالهدف الذي سجله، ضمن منافسات الأسبوع الثالث للدوري المصري الممتاز.

وقال هلال في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 1" عقب المباراة: "فوز مهم للغاية. حاولنا تعويض المباراة الماضية، كنا نواجه فريقا كبيرا مثل الأهلي ولكننا كنا نلعب على الفوز. اليوم أيضا واجهنا فريقا كبيرا هو الإسماعيلي ونجحنا في الحصول على النقاط الثلاث ونجحت في التسجيل".

وأضاف "كلما كنت هادئا كلما لعبت بصورة جيدة. أتعامل مع الأمر كتحدي شخصي وجماعي مع الفريق. يشرفني أن أتواجد في منتخب مصر فهو واحد من أهدافي".

وأوضح "نتحدث معا بصورة مستمرة والأمور مختلفة هذا العام. اللاعبون على قدر المسؤولية بالأفعال لا بالكلام. لدينا دافع كبير كمجلس إدارة وجهاز فني ولاعبين، الكل يتعامل مع الأمر على المحمل الشخصي".

وتابع "سعيد بمتابعة الجهاز الفني لمنتخب مصر لجميع المباريات. أشعر أنهم يمنحون الفرصة للجميع، وأتمنى أن أكون متواجدا في الفترة المقبلة فهو شرف لي".

وعن مسألة انتقاله إلى الزمالك في فترة الانتقالات الماضية قال هلال: "انتقالي للزمالك كان قريبا، ولكن الأمور توقفت. أنا الآن في فريق كبير هو البنك الأهلي ونقدم مستويات مميزة".

محمد هلال نجم البنك الأهلي يتحدث عن اقترابه من نادي الزمالك 🏹🔥 والفوز على الإسماعيلي #ستاد_مصر pic.twitter.com/ckLNelYoI1 — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 4, 2021

وبعد المباراة ذاتها قال محمد بسيوني لاعب البنك الأهلي: "كانت مباراة صعبة للغاية. الإسماعيلي فريق كبير وخرج لتوه من هزيمتين. احترمناه كثيرا وحاولنا إغلاق مفاتيح لعبه بطريقة المدرب خالد جلال، كان لدينا العديد من الفرص وكان من الممكن أن ترتفع النتيجة".

وأضاف "هذا الموسم لدينا التجانس والطموح. في الموسم الماضي حسمنا البقاء في آخر مباراة، ولكن هذا الموسم تجانس الفريق ونجحنا بتحقيق ما نريده في البداية باستثناء مباراة الأهلي، بذلنا ما في وسعنا ولكن لم ننجح في تحقيق الفوز".

وتابع "كنا نشعر بالإرهاق من مباراة الأهلي حيث ركضنا كثيرا، وبين الشوطين لم يكن المدرب راضيا بسبب إهدار الفرص".

يذكر أن هلال سجل هدف الفوز في الدقيقة 70 تحت أنظار الجهاز الفني لمنتخب مصر، ليرفع رصيد البنك الأهلي إلى 6 نقاط في المركز الرابع مؤقتا، بينما يتذيل الإسماعيلي جدول الترتيب بلا نقاط بعد الهزيمة الثالثة على التوالي.