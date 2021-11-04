خالد جلال يستنكر عدم انضمام هلال للمنتخب.. وينتظر خروج الإسماعيلي من كبوته

الخميس، 04 نوفمبر 2021 - 21:01

كتب : FilGoal

خالد جلال - المدير الفني لفريق البنك الأهلي

أبدى خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي سعادته عقب الفوز على الإسماعيلي بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع الثالث للدوري المصري الممتاز.

وقال جلال في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 1" عقب المباراة: "الدوري صعب للغاية، كل مباراة نخوضها لا يمكن التنبؤ بنتيجتها".

وأضاف "الإسماعيلي فريق كبير للغاية، فهو بعد الزمالك والأهلي والاتحاد في مصاف الفرق الجماهيرية الكبيرة، وهذا ليس وضعه الطبيعي. سيكون أفضل في القادم".

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وعن المباراة قال مدرب البنك الأهلي: "استحوذنا في الشوط الأول وأهدرنا العديد من الفرص المؤكدة التي كان من الممكن أن تريحنا. قلت للاعبين بين الشوطين إن هذه الفرص الضائعة ستكون مشكلة لو تلقينا هدفا من مرتدة أو كرة ثابتة".

وتابع "الشوط الثاني شهد استحواذا للإسماعيلي، فبدأت أنشط الوسط بجناح سريع هو موسى دياوارا الذي صنع الهدف لمحمد هلال. هلال لا ينضم للمنتخب، ولا محمود الزنفلي ولا أحمد ياسين، لدينا العديد من اللاعبين الجيدين".

وأوضح "هلال يكمل اللعب في دوره (9.5) وسجل هدفين في مباراة الجيش واليوم سجل هدفا كلل مجهودنا في المباراة كلها. كان من الممكن أن نخرج بنتيجة أكبر لولا ضياع الفرص".

وعن تبديلاته قال جلال: "الإسماعيلي بدأ يهاجم بحثا عن التعادل فبدأنا نؤمن الملعب، ولذلك أعدت يعقوبو وأشركت محمود قاعود لإغلاق الجبهة التي يعمل بها أحمد عيد وعبد الرحمن مجدي".

واختتم المدرب "لا نعدكم بنتائج ولكن نعد بمستوى يمتع الجماهير، هذا هو الأهم بالنسبة لي على المستوى الشخصي".

وسجل هلال هدف الفوز في الدقيقة 70 ليرفع رصيد البنك الأهلي إلى 6 نقاط في المركز الرابع مؤقتا، بينما يتذيل الإسماعيلي جدول الترتيب بلا نقاط بعد الهزيمة الثالثة على الوالي.

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