طلائع الجيش لـ في الجول: عبد الحميد بسيوني تقدم باستقالته عقب لقاء المقاولون

الخميس، 04 نوفمبر 2021 - 20:58

كتب : بسام أبو بكر

الأهلي - طلائع الجيش - السوبر - عبد الحميد بسيوني

تقدم عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش باستقالته من منصبه اليوم الخميس.

وقال أحمد المهدي المشرف العام على الكرة في طلائع الجيش لـFilGoal.com: "تقدم عبد الحميد بسيوني باستقالته من منصبه عقب التعادل مع المقاولون".

وواصل "أبلغت الإدارة باستقالة بسيوني وتم قبولها".

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ولم يحصد طلائع الجيش خلال أول ثلاث مباريات من الدوري في الموسم الجاري سوى نقطة وحيدة بالتعادل مع المقاولون.

وأصبح بسيوني بذلك الراحل الثاني من المدربين في الدوري بعد طلعت يوسف من الإسماعيلي.

ويحتل طلائع الجيش المركز الـ15 بنقطة وحيدة.

وتوج بسيوني بلقب وحيد رفقة طلائع الجيش هو السوبر المصري الذي حققه على حساب الأهلي بركلات الترجيح.

طلائع الجيش في الدوري عبد الحميد بسيوني
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