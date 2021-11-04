مكافاة ضخمة من عضو إدارة الزمالك للاعبين حال الفوز على الأهلي

الخميس، 04 نوفمبر 2021 - 20:53

كتب : FilGoal

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف أحمد سيد زيزو في طلائع الجيش

رصد حسام المندوه عضو مجلس إدارة الزمالك مكافأة قدرها 250 ألف جنيه للاعبي الفريق الأبيض حال الفوز على الأهلي في القمة غدا الجمعة.

وقرر المندوه أن يتحمل المكافأة من جيبه الخاص تحفيزا للاعبين للانفراد بصدارة الدوري.

وحرص باتريس كارتيرون توجيه الشكر للمندوه على هذه اللافتة.

أخبار متعلقة
الفيل يمنع الذئاب من العواء.. طلائع الجيش يتعادل مع المقاولون ويحصد النقطة الأولى سقوط حر مستمر.. الجونة يُلحق بفاركو الهزيمة الثالثة على التوالي مران الأهلي - تركيز على الكرات الثابتة وركلات الجزاء بعد نقل التدريب من التتش

ولا تعد هذه أول مرة يصرف فيها المندوه مكافأة خاصة للاعبين إذ سبق وقام بذلك بدع الفوز على توسكر في كينيا في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الزمالك لملاقاة الأهلي غدا الجمعة في ثالث جولات الدوري المصري في استاد القاهرة.

الزمالك الأهلي في القمة
نرشح لكم
أخر الأخبار
بثلاثية في الاتحاد ولقطة مثيرة.. بيراميدز يحقق أفضل انطلاقة بتاريخه بالدوري 9 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: إيدي هاو يوافق على تدريب نيوكاسل 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصطفى محمد يشارك بديلا في تعادل جالاتا سراي مع لوكوموتيف 21 دقيقة | المحترفون
مران الزمالك – تخفيف الحمل البدني.. وتقسيمة قوية استعدادا للأهلي 26 دقيقة | الدوري المصري
الطلائع والمقاولون ومواجهة الأخوين.. ماذا قال محمد بسام لشقيقه عمر بعد هدفه الملغي 38 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف - تفاصيل مران الأهلي قبل القمة.. سر ورقة حسين الشحات وتبديل بين شريف وميكيسوني 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هلال: كنت قريبا من الزمالك.. والانضمام للمنتخب أحد أهدافي 55 دقيقة | الدوري المصري
خالد جلال يستنكر عدم انضمام هلال للمنتخب.. وينتظر خروج الإسماعيلي من كبوته ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف أسماء المستبعدين من معسكر الأهلي قبل القمة.. وفرص الشناوي 2 البنك الأهلي يعلن إيقاف كريم بامبو بسبب المنشطات.. ويكشف تفاصيل الواقعة 3 في الجول يكشف عقوبة كريم بامبو النهائية 4 قرعة كأس الرابطة الإنجليزية - مواجهة نارية لـ ليفربول.. ودربي لندني وأرسنال يواجه سندرلاند