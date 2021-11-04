مكافاة ضخمة من عضو إدارة الزمالك للاعبين حال الفوز على الأهلي

رصد حسام المندوه عضو مجلس إدارة الزمالك مكافأة قدرها 250 ألف جنيه للاعبي الفريق الأبيض حال الفوز على الأهلي في القمة غدا الجمعة.

وقرر المندوه أن يتحمل المكافأة من جيبه الخاص تحفيزا للاعبين للانفراد بصدارة الدوري.

وحرص باتريس كارتيرون توجيه الشكر للمندوه على هذه اللافتة.

ولا تعد هذه أول مرة يصرف فيها المندوه مكافأة خاصة للاعبين إذ سبق وقام بذلك بدع الفوز على توسكر في كينيا في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الزمالك لملاقاة الأهلي غدا الجمعة في ثالث جولات الدوري المصري في استاد القاهرة.