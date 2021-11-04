الفيل يمنع الذئاب من العواء.. طلائع الجيش يتعادل مع المقاولون ويحصد النقطة الأولى

كان المقاولون العرب يسير نحو تحقيق انتصاره الثاني في الدوري لكن علي الفيل وقف حائلا ليحصد النقطة الأولى لطلائع الجيش في الدوري.

وحل طلائع الجيش ضيفا على المقاولون العرب اليوم الخميس في ملعب الجبل الأخضر في ثالث جولات الدوري المصري.

افتتح محمد سمير أهداف اللقاء في الدقيقة 35 من ركلة حرة مباشرة.

وأدرك علي الفيل التعادل لطلائع الجيش في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد حسن الشامي لاعب المقاولون في الدقيقة 70 بعد تدخله المتهور على عبد الرحمن أسامة "شيكا".

بتلك النتيجة وصل رصيد المقاولون إلى أربع نقاط يحتل بهم المركز التاسع.

فيما يحتل طلائع الجيش المركز الـ15 بنقطة وحيدة.

التشكيل

اعتمد المقاولون على مهاجم وحيد هو عمر بسام وخلفه الثلاثي لويس إدوارد وعبد الله ياسين ومحمد حمدي زكي.

والأمر ذاته مع طلائع الجيش فتواجد ميدو جابر في الهجوم وخلفه أحمد عبد الرحمن "زولا" وأحمد سمير ومحمد جابر.

ملخص اللقاء

بدأت المباراة بشكل هادئ جدا وانحصر اللعب في وسط الملعب ولم يكن هناك فرص خطيرة لأي فريق.

وجاء التهديد الأول من المقاولون في الدقيقة 25 بعدما أرسل حسن الشامي عرضية قابلها لويس إدوارد برأسية لكنه أهدرها بشكل غريب لتمر الكرة خارج الملعب.

وسدد محمد حمدي زكي كرة برأسه لكنها ذهبت لخارج الملعب.

وفي الدقيقة 35 ومن ركلة حرة سددها محمد سمير بشكل رائع أعلن عن الهدف الأول للمقاولون.

وسدد مهند لاشين لاعب طلائع الجيش كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها محمود أبو السعود وشتتها الدفاع.

وألغي هدف للمقاولون سجله عمر بسام بداعي التسلل على فاروقا نور الدين.

وكاد محمد سالم يسجل هدفا ثانيا للمقاولون لكن تسديدته ارتطمت بالقائم الأيسر.

وطُرد حسن الشامي في الدقيقة 70 بعد العودة لتقنية الفيديو وتدخله بقوة على عبد الرحمن أسامة.

ظل المقاولون يهاجم رغم النقص العددي لكنه افتقد للمسة الأخيرة وفي الدقيقة 86 حصل كريم الطيب على ركلة جزاء بعد عرقلته من أحمد الشيمي.

وبعد العودة لتقنية الفيديو تم تأكيد احتساب الركلة وسجلها علي الفيل بنجاح.

ولم يحدث جديد لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.