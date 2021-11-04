سقوط حر مستمر.. الجونة يُلحق بفاركو الهزيمة الثالثة على التوالي

الخميس، 04 نوفمبر 2021 - 19:54

كتب : FilGoal

صورة تقرير مباراة الجونة وفاركو

واصل فاركو سقوطه في الدوري المصري بعدما تلقى هزيمته الثالثة على التوالي وتلك المرة على يد الجونة.

وحل فاركو ضيفا على الجونة في ملعب الأخير اليوم الخميس في ثالث جولات الدوري المصري.

سجل محمود الشبراوي هدف المباراة الوحيد برأسية في الدقيقة 72.

بتلك النتيجة وصل رصيد الجونة إلى أربع نقاط يحتل بهم المركز العاشر.

أما فاركو فيحتل المركز الـ17 وقبل الأخير بدون أي نقطة بفارق الأهداف عن الإسماعيلي الأخير وعن إيسترن كومباني صاحب المركز الـ16 وله مباراة أقل.

التشكيل

بدأ فاركو المباراة بتواجد ثلاثي هجومي يضم كل من رزقي حمرون وعمرو جمال وسيف تيري.

فيما اعتمد الجونة على مهاجم وحيد بتواجد خالد قمر وخلفه الثلاثي كريم طارق وإسلام عبد النعيم وإسلام محارب

ملخص اللقاء

بدأت المباراة بكل هادئ وسط رغبة من فاركو في هز الشباك وتكتل دفاعي جيد من لاعبي الجونة.

وكاد سيف تيري يسجل الهدف الأول لفاركو بعدما انفرد بإسلام طارق حارس مرمى الجونة وراوغه بشكل رائعة لكنه سدد كرة ضعيفة أبعدها دفاع الجونة.

وحصل الجونة على ثلاث ركلات ركنية متتالية لم تشكل أي خطر على فاركو.

هدأت المباراة كثيرا بعد ذلك وانحصر اللعب في وسط الملعب.

وكاد أحمد مودي يسجل هدفا للجونة لكن إسلام طارق تألق وتصدى للتسديدة.

بدأ الشوط الثاني بشكل هادئ وظل هكذا إلى أن نجح الجونة في تسجيل الهدف الأول.

وأرسل شيميلس بيكلي عرضية من الناحية اليمنى قابلها الشبراوي برأسية في أعلى الشباك لتعلن عن الهدف الأول لفريقه.

وضغط فاركو بحثا عن التعادل وحاول سيف تيري مراوغة لاعبي الجونة لكنه لم يفله.

وحصل فاركو على ركلة حرة نُفذت بعرضية قابلها عزمي جومة برأسية أبعدها لؤي وائل من على خط المرمى.

وكاد بيكلي يقتل اللقاء إثر انفراد تام لكن تسديدته تصدى لها محمد صبحي حارس مرمى فاركو.

لم يحدث جديد لتنتهي المباراة بانتصار الجونة بهدف دون رد.

الجونة فاركو في الدوري الدوري المصري
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