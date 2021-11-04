مران الأهلي - تركيز على الكرات الثابتة وركلات الجزاء بعد نقل التدريب من التتش

الخميس، 04 نوفمبر 2021 - 19:54

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

أنهى الأهلي مرانه الأخير قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري 123 ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ونُقل مران الأهلي من ملعب التتش إلى استاد الأهلي we السلام في الرابعة عصرا من أجل الحفاظ على سرية خطة بيتسو موسيماني المدير الفني.

موسيماني عقد محاضرة للاعبين في الفندق قبل التحرك إلى الأهلي we السلام.

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وخاض اللاعبون فقرة بدنية تحت إشراف كايبلو رانجواجا، كما تدرب الحراس الثلاثة محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير تحت قيادة ميشيل يانكون.

وخصص الجهاز الفني فقرة فنية متنوعة في وسط الملعب وتقسيمة كرة قوية.

ثم خُصصت فقرة للضربات الثابتة وأعقبها فترة لركلات الجزاء في نهاية المران.

ويتصدر الأهلي الترتيب بفارق الأهداف عن الزمالك برصيد 6 نقاط من مباراتين.

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