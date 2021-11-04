انتهت في الدوري - بيراميدز (3) (0) الاتحاد.. صدارة مؤقتة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز والاتحاد السكندري لحساب الجولة الثالثة من الدوري المصري.

الفائز من المباراة سيتصدر الترتيب بشكل مؤقت حتى استكمال باقي مباريات الجولة غدا الجمعة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــا.

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انتهت

ق 93: جوووول ثالث.. لعبة ثنائية بين رمضان وإبراهيم عادل الذي يسدد على يمين عبد المنصف.

ق 69: تسديدة دونجا تمر أعلى من العارضة.

ق 60: عبد الله السعيد والهدف الثاني من علامة الجزاء.

ق 60: محمد معروف يعود لتقنية الفيديو ويحتسب ركلة جزاء لبيراميدز في بداية الهجمة بعد عرقلة داميون لوي لمحمد حمدي.

ق 56: ركلة جزاء للاتحاد السكندري بعد تدخل هوائي بين أحمد فتحي وفوزي الحناوي.

ق 53: كرة ثابتة تصل إلى إريك تراوري الذي يسدد برأسية يتصدى لها عبد المنصف ويتابعها محمود وادي في الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 30: تسديدة من خالد الغندور تمر بجوار القائم الأيسر لإكرامي.

ق 28: بطاقة صفرا لمحمود وادي بعد ارتقاء عالي بالقدم في وجه داميون لوي.

ق 16: عرضية أرضية من رمضان صبحي يسددها محمود وادي سهلة في يد عبد المنصف

بداية اللقاء