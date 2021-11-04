وردة يصنع هدفا لا يمنع العودة.. فلورا يختطف التعادل من أنورثوسيس

تعادل فلورا الإستوني مع ضيفه أنورثوسيس القبرصي بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات في دوري المؤتمر الأوروبي.

شهدت المباراة مشاركة المصري عمرو وردة لاعب أنورثوسيس منذ بداية المباراة وإلى نهايتها.

وصنع وردة أول أهداف المباراة في الدقيقة 29، بتمريرة إلى ديميتريس كريستوفي الذي تلقى الكرة على حدود المنطقة ليسدد فوق الحارس المتقدم.

وفي الدقيقة 33 سجل أنورثوسيس ثاني أهدافه بواسطة دينيس بوبوفيتش، بعد تمريرة حاسمة من نيكا كاتشارافا.

في الشوط الثاني قلب فلورا الطاولة بهدف راونو سابينين على حدود المنطقة بتسديدة قوية في الدقيقة 55، ثم هدف سيرجي زينجوف من متابعة في الدقيقة 58.

النتيجة تركت أنورثوسيس في ذيل المجموعة بنقطتين، بفارق الأهداف عن فلورا الثالث، فيما يتصدر جينت البلجيكي بـ8 نقاط يليه بارتيزان الصربي بـ6 نقاط.