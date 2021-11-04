تشكيل جالاتا سراي – مصطفى محمد بديلا أمام لوكوموتيف موسكو

أعلن فاتح تريم مدرب جالاتا سراي التركي عن تشكيل فريقه لمواجهة لوكوموتيف موسكو الروسي ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات في الدوري الأوروبي.

ويتواجد المهاجم المصري مصطفى محمد المعار من الزمالك على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الفريق التركي كالتالي:

موسليرا – ييدلين – نيلسون – ماركاو – فان أنهولت – كوتلو – موروتان – فيجولي – سيكالداو – أكتوركوجلو – ديرفيسوجلو

يذكر أن جالاتا سراي يتصدر المجموعة الخامسة في الدوري الأوروبي بـ7 نقاط، يليه لاتسيو بـ4 نقاط ومارسيليا بـ3، فيما يتذيل لوكوموتيف المجموعة بنقطة وحيدة، وانتهت المباراة بينهما في العاصمة الروسية بفوز الضيف التركي 1-0.