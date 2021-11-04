بعد عام من الغياب.. خاميس رودريجيز يعود إلى منتخب كولومبيا

عاد خاميس رودريجيز نجم الريان القطري إلى قائمة منتخب كولومبيا للمرة الأولى منذ 12 شهرا، وذلك بعد معاناة طويلة مع الإصابات على مر الموسم الماضي.

ولعب الكولومبي في صفوف إيفرتون الموسم الماضي، ولكن الإصابات قلصت عدد مشاركاته إلى 26 في جميع المسابقات.

وتم استبعاد خاميس من قائمة المنتخب لخوض منافسات كوبا أمريكا 2021، التي انتهت باحتلاله المركز الثالث، بعد خسارة نصف النهائي أمام الأرجنتين بركلات الترجيح، والفوز على بيرو في مباراة البرونزية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ولم يكن رودريجيز راضيا عن هذا القرار، حيث عارض مزاعم الجهاز الفني للمنتخب والذي قال إنه لا يملك الجاهزية البدنية الكافية للاعتماد عليه.

على الجانب الآخر اتخذ المدرب رينالدو رويدا المقاربة الأكثر صرامة للتعامل مع هذا الموقف، وبالنظر لعدم مشاركته مع إيفرتون هذا الموسم تحت قيادة مدربه الجديد رافا بينيتيز، قرر استبعاده من قائمة تصفيات كأس العالم في توقفي سبتمبر وأكتوبر.

وسار منتخب كولومبيا بصورة رائعة في هذه الفترة، حيث لم يتعرض لأي هزيمة في هذه المباريات الست، وبينما انتقل خاميس -30 عاما- إلى الريان في سبتمبر، مسجلا أول أهدافه في الفوز على السيلية 4-2 في نهاية أكتوبر، نال أخيرا الاستدعاء الدولي لتوقف نوفمبر.

ويستعد منتخب كولومبيا لمواجهة البرازيل وباراجواي في تصفيات أمريكا اللاتينية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

يذكر أن رودريجيز هداف كأس العالم 2014، لم يشارك مع منتخب كولومبيا منذ الخسارة 6-1 أمام الإكوادور في نوفمبر 2020.