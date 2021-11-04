مع اقتراب يناير.. إنتر ميلان يتصدى لطموحات كونتي

أغلق إنتر ميلان الإيطالي أبوابه في وجه مدربه السابق أنطونيو كونتي المدرب الجديد لفريق توتنام هوتسبر الإنجليزي، وذلك بشأن إمكانية التعاقد مع لاعبي النيراتزوري في فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

وتولى كونتي قيادة إنتر في الموسمين السابقين، حيث حقق معه لقب الدوري الإيطالي قبل بضعة أشهر، وهو اللقب الغائب منذ 2009-2010، منهيا احتكار يوفنتوس للقب الذي دام لتسع سنوات.

ولكن مع تطور الأزمة المالية للنادي الإيطالي، اضطر كونتي للرحيل بالتراضي مع إدارة النادي، قبل أن يعود للعمل مؤخرا بإعلانه مدربا جديدا لتوتنام، خلفا للبرتغالي نونو إسبريتو سانتو.

ويحتاج السبرز إلى بعض التدعيمات الشتوية، وبطبيعة الحال تناولت التقارير إمكانية حصول كونتي على بعض لاعبيه القدامى من إنتر.

ولكن حامل لقب الكالتشيو تخلى مؤخرا عن المغربي أشرف حكيمي إلى باريس سان جيرمان والبلجيكي روميلو لوكاكو إلى تشيلسي وبالتالي لا ينوي التفريط في المزيد.

هذا ما ذكره بييرو أوسيليو المدير الرياضي للنيراتزوري في حديثه لسكاي إيطاليا: "ننوي المضي قدما مع القائمة الحالية وفي يناير لن يتم أخذ أي عروض انتقال محتملة في الاعتبار".

وأضاف "نعرف أن لدينا فريق يتحلى بالجودة اللازمة ولدينا مدرب جديد تسلم المهمة قبل بضعة أشهر، لذلك في يناير سنحاول مواصلة ما بدأ في يونيو، ثم في الصيف سنقيم الوضع مرة أخرى، حيث سيكون ذلك هو الوقت لتقوية إنتر لا لإضعافه".

يذكر أن سيموني إنزاجي مدرب لاتسيو السابق هو من تولى قيادة إنتر عقب رحيل كونتي.