استعمل بروموكود في الجول واحصل على خصم على تذاكر Football Expo

في إطار الشراكة الاستراتيجية بين FilGoal.com، وFootball Expo أكبر حدث لصناعة الكرة في الشرق الأوسط، تستطيع الآن استخدام بروموكود FilGoal.com للحصول على خصم على تذاكر حضور الحدث.

ويقام الحدث في الحرم اليوناني GrEEK CAMPUS بميدان التحرير يومي 26 و27 نوفمبر.

ويمكنك الآن شراء التذاكر من هنا، واحرص على استمال بروموكود (FilGoal100) للحصول على الخصم.

ويضم الحدث العديد من المتحدثين المتميزين يمكنكم التعرف عليهم بالتفصيل من هنا