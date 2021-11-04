في الدرجة الثانية – الأولمبي يخطف الصدارة بعد سقوط حرس الحدود وبلدية المحلة في التعادل

خطف الأولمبي صدارة مجموعة بحري في دوري الدرجة الثانية بعد نهاية الجولة السادسة من المسابقة اليوم الخميس.

وفاز الأولمبي على المصري بالسلوم بهدفين لهدف، سجل للأول محمد حمبوزو ومؤمن حمدان.

فيما سجل هدف المصري بالسلوم يوسف أحمد حسن.

وتعادل حرس الحدود المتصدر السابق للمجموعة خارج ملعبه مع كفر الشيخ سلبيا بدون أهداف.

وتعادل بلدية المحلة مع الرجاء إيجابيا بهدف لكل فريق.

وانتصر أبو قير للأسمدة على صيد المحلة بثلاثة أهداف دون رد.

وفاز بايونيرز على الحمام خارج ملعبه بهدفين لهدف، وتقدم الحمام عن طريق عبد الله "شيكا" وتعادل سعد سمير لبايونيرز.

وسجل محمود الشحات هدف الانتصار لبايونيرز.

وانتصر دكرنس خارج ملعبه على الزرقا بهدف دون رد سجله عادل فكري.

وفاز المنصورة على سبورتنج بهدفين لهدف.

وتعادل ألعاب دمنهور مع المجد السكندري بهدفين لكل فريق، سجل جلال الشرقاوي لدمنهور وأحمد فراويلة بالخطأ في مرماه.

وسجل محمد سعيد ومحمد مسعد للمجد السكندري.

وبتلك النتائج يتصدر الأولمبي المجموعة بـ12 نقطة يليه حرس الحدود وبلدية المحلة بـ11 نقطة لكل منهما.

ويأتي دكرنس رابعا بتسع نقاط بالتساوي مع أبو قير للأسمدة ثم سبورتنج سادسا بثماني نقاط بالتساوي مع كفر الشيخ والمجدي السكندري.

ويحتل بايونيرز المركز التاسع بسبع نقاط بالتساوي مع المنصورة، فيما يأتي المصري بالسلوم في المركز الـ11 بست نقاط.

ويأتي ألعاب دمنهور في المركز الـ12 بخمس نقاط ثم الزرقا في المركز الـ13 بأربع نقاط بالتساوي مع الحمام.

ويحتل صيد المحلة المركز الـ15 وقبل الأخير بثلاث نقاط وأخيرا الرجاء بنقطتين.