انتهت في الدوري – الجونة (1) - (0) فاركو.. المقاولون (1) - (1) طلائع الجيش

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري التي تنطلق في تمام الخامسة والنصف مساء.

الجونة X فاركو

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نهاية المباراة بانتصار الجونة بهدف دون رد.

ق90: 5 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق72: جوووووول محمود الشبراوي يسجل الهدف الأول للجونة برأسية من داخل منطقة الجزاء.

ق59: انحصار اللعب في وسط الملعب ومازال التعادل السلبي مستمرا.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق30: مازال التعادل السلبي مستمرا بين الفريقين.

ق21: القائم يحرم فاركو من هدف محقق.

ق13: انفراد تام بالمرمى من سيف تييري من جهة اليمين ورواغ الحارس إسلام طارق بشكل رائع ولكنه سدد كرة أبعدها دفاع الجونة قبل أن تمر إلى الشباك.

انطلاق المباراة.

المقاولون العرب X طلائع الجيش

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نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق90: جووووول علي الفيل يدرك التعادل لطلائع الجيش من ركلة جزاء.

ق86: ركلة جزاء لطلائع الجيش بعد عرقلة كريم الطيب من أحمد الشيمي.

ق70: طرد لحسن الشامي لاعب المقاولون بعد العودة لتقنية الفيديو بعد تدخل متهور على عبد الرحمن أسامة "شيكا".

ق59: أحمد الشيمي استلم الكرة على الجانب الأيمن داخل منطقة الجزاء ثم مرر الكرة لتصل لمحمد سالم الذي سدد الكرة بكعب قدمه ولكن ارتطمت بالقائم الأيسر لخارج الملعب.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم المقاولون بهدف دون رد.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق35: جوووول محمد سمير يسجل الهدف الأول للمقاولون من ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة.

ق30: غياب الخطورة مستمر وتبادل للكرة في وسط الملعب بين الفريقين.

ق15: غياب الخطورة ومازال التعادل السلبي مستمرا.

انطلاق المباراة.