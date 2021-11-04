طرد وإنقاذ من على خط المرمى أبرز أحداث التعادل السلبي بين المقاصة وسيراميكا كليوباترا

حسم التعادل السلبي مواجهة مصر للمقاصة أمام سيراميكا كليوباترا في افتتاح مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري.

وبات ذلك التعادل هو ثاني التعادلات السلبية في دوري هذا الموسم بعد تعادل المصري ضد سموحة في الجولة الماضية.

ورفع مصر للمقاصة رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثامن بينما ارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى 5 نقاط في المركز الخامس.

وحاول سيراميكا كليوباترا أن يباغت مصر للمقاصة في الدقيقة الأولى بتسديدة شريف دابو لكن تصدى لها محمد مجدي.

وشهد الشوط الأول تقاسم الفريقين للكرة دون خطورة حقيقية على المرمى.

وفي الدقيقة 39 احتسب حكم اللقاء بطاقة صفراء على محمود عقل لاعب مصر للمقاصة، وفي الدقيقة 41 وبعد العودة لتقنية الفيديو تم إلغاء البطاقة الصفراء واحتساب بطاقة حمراء مباشرة.

وسدد دابو كرة قوية في الدقيقة 42 من داخل منطقة الجزاء ولكن أمسك بها محمد مجدي بثبات.

وفي الشوط الثاني سيطر سيراميكا كليوباترا على الكرة مستغلا النقص العددي لفريق المقاصة بحثا عن تسجيل هدف خطف نقاط اللقاء.

وشهدت الدقيقة 74 أخطر فرص اللقاء عندما أرسل مصطفى سعد تمريرة طولية لداخل منطقة جزاء المقاصة مرت من أمام شادي حسين وخدعت حارس مرمى المقاصة قبل أن يشتتها محمد شعبان من على خط المرمى.

ويستضيف سيراميكا كليوباترا في مباراته المقبلة الفريق البنك الأهلي يوم 18 من شهر نوفمبر الجاري بعد انتهاء التوقف الدولي.

بينما مصر للمقاصة يحل ضيفا على فريق فاركو في نفس اليوم.