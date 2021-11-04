قائمة تونس – تواجد معلول والجزيري.. وغياب المثلوثي وفخر الدين

تواجد علي معلول، وسيف الدين الجزيري بقائمة تونس لمواجهتي غينيا وزامبيا، فيما غاب اسمي فخر الدين بن يوسف، وحمزة المثلوثي.

أعلن منذر الكبير مدرب تونس، قائمة فريقه لفترة توقف نوفمبر الجاري.

قائمة تونس شهدت غياب حمزة المثلوثي ظهير أيمن الزمالك، وفخر الدين بن يوسف مهاجم بيراميدز.

من جهة أخرى، سيتواجد سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك، وعلي معلول ظهير أيسر الأهلي.

وجاءت قائمة تونس كالتالي:

حراسة المرمى: معز حسن – فاروق بن مصطفى - بشير بن سعيد.

الدفاع: دانيل بروان - ياسين مرياح - منتصر الطالبي - أسامة الحدادي - عمر ركيك - علي معلول - علي عبدي - وجدي كشريدة – أسامة دراجر.

الوسط: فرجاني ساسي - أنس بن سليمان - عيسى العيدوني - غيلان الشعلالي - محمد علي بن رمضان - معتز زمزمي - سيباستيان تونيكتي - سيف الدين خاوي - نعيم السليتي.

الهجوم: سيف الدين الجزيري – يوسف المساكني – وهبي خزري.

ويستعد منتخب تونس لمواجهة غينيا الاستوائية وزامبيا في شهر نوفمبر الجاري، في إطار تصفيات بطولة كأس العالم 2022.

ويتصدر نسور قرطاج ترتيب جدول المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، قبل جولتين من النهاية.