بعد ظهوره الأول هذا الموسم.. برشلونة يعلن إصابة ديمبيلي

أعلن نادي برشلونة إصابة عثمان ديمبيلي الذي ظهر لأول مرة هذا الموسم ضد دينامو كييف أمس الأربعاء.

عثمان ديمبيلي النادي : برشلونة برشلونة

وشارك ديمبيلي في أخر 25 دقيقة من مواجهة برشلونة ودينامو كييف التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بهدف دون مقابل.

وكشف موقع برشلونة الرسمي: "يعاني ديمبيلي من تشنج عضلي في الفخذ الأيسر".

وأوضح "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافي اللاعب".

وغاب ديمبيلي عن برشلونة منذ بداية هذا الموسم بسبب علاجه من الإصابة التي لحقت به في منافسات أمم أوروبا مع منتخب فرنسا.

وظهر ديمبيلي لأول مرة مع الفريق الكتالوني هذا الموسم في مواجهة دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا.

ورفع برشلونة رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بعد فوزين متتاليين على دينامو كييف وقبل مواجهة بنفيكا المرتقبة.

ومن المؤكد غياب ديمبيلي عن مواجهة سيلتا فيجو المقرر لها مساء السبت ضمن مباريات الجولة 13 من مسابقة الدوري.