بي إن: الإعلان الرسمي عن تدريب تشافي لـ برشلونة قد يكون الجمعة

الخميس، 04 نوفمبر 2021 - 15:13

كتب : FilGoal

تشافي - السد القطري

يقترب تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق السد من قيادة برشلونة والإعلان الرسمي قد يكون غدا الجمعة.

وكشفت قناة بي إن سبورتس القطرية وفقا لمصادرها أن المفاوضات بين برشلونة وإدارة السد تسير بشكل إيجابي.

وأشار تقرير بي إن سبورتس أن الإعلان الرسمي عن تولي تشافي قيادة برشلونة قد يتم غدا الجمعة.

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وكان برشلونة قد أقال رونالد كومان المدير الفني بسبب سلسلة النتائج السيئة مع الفريق.

ويتولي قيادة برشلونة حاليا سيرجي بارخوان بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني.

وكان تشافي قد قاد السد أمس الأربعاء في مباراة قد تكون الأخيرة له مع الفريق القطري.

وتعادل السد مع الدحيل بثلاثة أهداف لكل فريق ضمن مباريات الدوري القطري.

وتغلب برشلونة أمس الأربعاء على دينامو كييف بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 6 نقاط وبفارق نقطتين عن بنفيكا، ويجب على الفريق الكتالوني الفوز على نظيره البرتغالي في الجولة الخامسة لحسم بطاقة تأهله لثمن النهائي.

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