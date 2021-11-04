مباشر الدوري - البنك الأهلي (1)-(0) الإسماعيلي.. مصر للمقاصة (0)-(0) سيراميكا كليوباترا

الخميس، 04 نوفمبر 2021 - 15:01

كتب : FilGoal

الإسماعيلي

تفتتح مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري بمباراتي البنك الأهلي ضد الإسماعيلي، وسيراميكا كليوباترا يحل ضيفا على مصر للمقاصة.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز السادس برصيد 4 نقاط بينما المقاصة ثامنا بـ 3 نقاط، بينما البنك الأهلي سابعا بـ 3 نقاط والإسماعيلي في المركز السابع عشر بلا رصيد من النقاط.

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البنك الأهلي (1)-(0) الإسماعيلي

ق42 جووووووول محمد هلال يفتتح التسجيل

انطلاق المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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مصر للمقاصة (0)-(0) سيراميكا كليوباترا

ق40 بعد اللجوء لتقنية الفيديو طرد محمود عقل

انطلاق المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

مباشر في الدوري الإسماعيلي البنك الأهلي سيراميكا كليوباترا مصر للمقاصة
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