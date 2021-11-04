مباشر الدوري - البنك الأهلي (1)-(0) الإسماعيلي.. مصر للمقاصة (0)-(0) سيراميكا كليوباترا
الخميس، 04 نوفمبر 2021 - 15:01
كتب : FilGoal
تفتتح مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري بمباراتي البنك الأهلي ضد الإسماعيلي، وسيراميكا كليوباترا يحل ضيفا على مصر للمقاصة.
ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز السادس برصيد 4 نقاط بينما المقاصة ثامنا بـ 3 نقاط، بينما البنك الأهلي سابعا بـ 3 نقاط والإسماعيلي في المركز السابع عشر بلا رصيد من النقاط.
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البنك الأهلي (1)-(0) الإسماعيلي
ق42 جووووووول محمد هلال يفتتح التسجيل
انطلاق المباراة
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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مصر للمقاصة (0)-(0) سيراميكا كليوباترا
ق40 بعد اللجوء لتقنية الفيديو طرد محمود عقل
انطلاق المباراة