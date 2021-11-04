انتهت الدوري - البنك الأهلي (1)-(0) الإسماعيلي.. مصر للمقاصة (0)-(0) سيراميكا كليوباترا

الخميس، 04 نوفمبر 2021 - 15:01

كتب : FilGoal

فادي فريد - البنك الأهلي ضد الإسماعيلي

تفتتح مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري بمباراتي البنك الأهلي ضد الإسماعيلي، وسيراميكا كليوباترا يحل ضيفا على مصر للمقاصة.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز السادس برصيد 4 نقاط بينما المقاصة ثامنا بـ 3 نقاط، بينما البنك الأهلي سابعا بـ 3 نقاط والإسماعيلي في المركز السابع عشر بلا رصيد من النقاط.

==============

البنك الأهلي (1)-(0) الإسماعيلي

نهاية المباراة

ق70 جوووووووول محمد هلال برأسية رائعة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق53 باهر المحمدي يهدر رأسية رائعة أعلى العارضة

ق47 استبدال أحمد عادل عبد المنعم للإصابة ونزول محمد فوزي بدلا منه

ق44 إلغاء هدف البنك الأهلي بعد اللجوء لتقنية الفيديو وتدخل فادي فريد على أحمد عادل عبد المنعم

ق42 جووووووول محمد هلال يفتتح التسجيل

انطلاق المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

-----------------------

مصر للمقاصة (0)-(0) سيراميكا كليوباترا

نهاية المباارة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40 بعد اللجوء لتقنية الفيديو طرد محمود عقل

انطلاق المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

مباشر في الدوري الإسماعيلي البنك الأهلي سيراميكا كليوباترا مصر للمقاصة
نرشح لكم
أخر الأخبار
بعد عام من الغياب.. خاميس رودريجيز يعود إلى منتخب كولومبيا 15 دقيقة | أمريكا
مدرب المغرب يعتذر لـ بدر بانون.. ويؤكد: نحن فريق جماعي لا نملك صلاح أو محرز أو ماني 22 دقيقة | إفريقيا
تقرير: اجتماع حاسم.. خطة برشلونة البديلة إذا فشلت مفاوضات تشافي 27 دقيقة | الدوري الإسباني
مع اقتراب يناير.. إنتر ميلان يتصدى لطموحات كونتي 35 دقيقة | ميركاتو
استعمل بروموكود في الجول واحصل على خصم على تذاكر Football Expo 41 دقيقة | مصر
في الدرجة الثانية – الأولمبي يخطف الصدارة بعد سقوط حرس الحدود وبلدية المحلة في التعادل 41 دقيقة | الدرجة الثانية
مباشر في الدوري – الجونة (0) - (0) فاركو.. المقاولون (1) - (0) طلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
الدراويش = 0 بعد 3 جولات.. خسارة جديدة لـ الإسماعيلي أمام البنك الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف أسماء المستبعدين من معسكر الأهلي قبل القمة.. وفرص الشناوي 2 البنك الأهلي يعلن إيقاف كريم بامبو بسبب المنشطات.. ويكشف تفاصيل الواقعة 3 في الجول يكشف عقوبة كريم بامبو النهائية 4 قرعة كأس الرابطة الإنجليزية - مواجهة نارية لـ ليفربول.. ودربي لندني وأرسنال يواجه سندرلاند