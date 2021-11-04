تشكيل الدوري - شادي حسين وباسم مرسي يقودان هجوم سيراميكا.. وأفيري أساسي للمقاصة

الخميس، 04 نوفمبر 2021 - 14:31

كتب : FilGoal

هدف سيراميكا كليوباترا الأول في مرمى الجونة - سيف تقا (من حسابات سيراميكا كليوباترا)

يستضيف نادي مصر للمقاصة فريق سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.

ويقود الثنائي شادي حسين وباسم مرسي هجوم سيراميكا كليوباترا، بينما يبدأ جون أفيري أساسيا لصالح مصر للمقاصة.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز السادس برصيد 4 نقاط بينما مصر للمقاصة ثامنا برصيد 3 نقاط.

أخبار متعلقة
تشكيل الدوري – شيلونجو يقود هجوم الإسماعيلي.. ومعروف أساسي مع البنك الأهلي الأفضل في أكتوبر؟ صلاح يترشح لجائزة رابطة الدوري الإنجليزي مواعيد مباريات الخميس 4 نوفمبر 2021.. خمس مباريات في الدوري ومصطفى محمد أوروبيا تشكيل مانشستر سيتي - محرز وفودين يقودان الهجوم أمام كلوب بروج في دوري الأبطال

وجاء تشكيل مصر المقاصة:

حراسه المرامي: محمد مجدي.

خط الدفاع: على فتحى - أحمد صبيحة - على المصرى - محمود عقل.

خط الوسط: سيرجى أيريك - اتولى جوزيف - أحمد منعم - حسام عبد الواحد - جون أفيري.

خط الهجوم: هشام شعبان.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالآتي:

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: مصعب البطاط - عبدالله محمود - سيف تقا - أحمد محسن.

خط الوسط: محمود نبيل - محمد حسن - محمد إبراهيم - شريف دابو .

خط الهجوم: باسم مرسي - شادي حسين.

الدوري المصري مصر للمقاصة سيراميكا كليوباترا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر الدوري - البنك الأهلي (0)-(0) الإسماعيلي.. مصر للمقاصة (0)-(0) سيراميكا كليوباترا 4 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الدوري - شادي حسين وباسم مرسي يقودان هجوم سيراميكا.. وأفيري أساسي للمقاصة 33 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الدوري – شيلونجو يقود هجوم الإسماعيلي.. ومعروف أساسي مع البنك الأهلي 39 دقيقة | الدوري المصري
فييرا ينافس كلوب وتوخيل على جائزة أفضل مدرب لشهر أكتوبر 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأفضل في أكتوبر؟ صلاح يترشح لجائزة رابطة الدوري الإنجليزي 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
استمرار تحقيقات وفاة بطل البارالمبياد.. إيقافات في منتخب رفع الأثقال ساعة | رياضات أخرى
قائمة المغرب – بنشرقي يتواجد.. واستمرار غياب زياش 2 ساعة | تصفيات كأس العالم
صلاح ينافس على جائزة الأفضل في شهر أكتوبر من رابطة المحترفين 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 البنك الأهلي يعلن إيقاف كريم بامبو بسبب المنشطات.. ويكشف تفاصيل الواقعة 2 في الجول يكشف أسماء المستبعدين من معسكر الأهلي قبل القمة.. وفرص الشناوي 3 في الجول يكشف عقوبة كريم بامبو النهائية 4 قرعة كأس الرابطة الإنجليزية - مواجهة نارية لـ ليفربول.. ودربي لندني وأرسنال يواجه سندرلاند