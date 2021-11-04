تشكيل الدوري - شادي حسين وباسم مرسي يقودان هجوم سيراميكا.. وأفيري أساسي للمقاصة
الخميس، 04 نوفمبر 2021 - 14:31
كتب : FilGoal
يستضيف نادي مصر للمقاصة فريق سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.
ويقود الثنائي شادي حسين وباسم مرسي هجوم سيراميكا كليوباترا، بينما يبدأ جون أفيري أساسيا لصالح مصر للمقاصة.
ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز السادس برصيد 4 نقاط بينما مصر للمقاصة ثامنا برصيد 3 نقاط.
وجاء تشكيل مصر المقاصة:
حراسه المرامي: محمد مجدي.
خط الدفاع: على فتحى - أحمد صبيحة - على المصرى - محمود عقل.
خط الوسط: سيرجى أيريك - اتولى جوزيف - أحمد منعم - حسام عبد الواحد - جون أفيري.
خط الهجوم: هشام شعبان.
وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالآتي:
حراسة المرمى: عامر عامر.
خط الدفاع: مصعب البطاط - عبدالله محمود - سيف تقا - أحمد محسن.
خط الوسط: محمود نبيل - محمد حسن - محمد إبراهيم - شريف دابو .
خط الهجوم: باسم مرسي - شادي حسين.