تشكيل الدوري – شيلونجو يقود هجوم الإسماعيلي.. ومعروف أساسي مع البنك الأهلي

الخميس، 04 نوفمبر 2021 - 14:26

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي

يقود بينسون شيلونجو هجوم الإسماعيلي أمام البنك الأهلي، فيما يحرس أحمد عادل عبد المنعم المرمى.

أعلن الجهاز الفني لنادي الإسماعيلي، تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلي بعد قليل.

تشكيل الإسماعيلي شهد البدء بـ أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمى، فيما يقود شيلونجو الهجوم.

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ويتواجد الثلاثي شكري نجيب، وأحمد مدبولي، ومحمد الشامي تحت المهاجم.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حارس: أحمد عادل عبد المنعم.

الدفاع: أحمد عيد – محمد هاشم – باهر المحمدي – محمد دسوقي.

الوسط: محمود عبد العاطي "دونجا" – محمد مخلوف.

أمامهما: محمد الشامي - أحمد مدبولي – شكري نجيب.

الهجوم: بينسون شيلونجو.

على الجهة الأخرى، يبدأ معروف يوسف كأساسي في وسط ملعب تشكيل البنك الأهلي.

ويقود فادي فريد الهجوم، فيما يبدأ محمد هلال كأساسي تحت المهاجم.

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:

حارس: محمود الزنفلي.

الدفاع: أسامة إبراهيم – أحمد ياسين – عاصم صلاح – إيزاكو ياكوبو.

الوسط: محمد فتحي – معروف يوسف.

أمامهما: محمد بسيوني – محمد هلال – أمير مدحت.

الهجوم: فادي فريد.

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