قائمة المغرب – بنشرقي يتواجد.. واستمرار غياب زياش

تواجد أشرف بنشرقي نجم الزمالك في قائمة المغرب لتوقف نوفمبر الدولي، فيما استمر غياب حكيم زياش نجم تشيلسي.

أعلن وحيد خليلوزيتش مدرب المغرب، قائمة فريقه لمواجهة السودان، وغينيا في شهر نوفمبر الجاري.

قائمة المغرب شهدت استمرار غياب حكيم زياش بسبب الخلافات مع المدرب، فيما تواجد بنشرقي في خط الهجوم.

وغاب اسم بدر بانون مدافع الأهلي عن قائمة الفريق للمباراتين.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمة: ياسين بونو (إشبيلية) – أنس زنيتي (الرجاء) – أحمد رضا التكناوتي (الوداد).

الدفاع: أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان) - سفيان علاكوش (ميتز) – أدم ماسينا (واتفورد) - سفيان الكرواني (نيخمين) – جواد ياميق (بلد الوليد) – سفيان شاكلا (لوفين) – رومان سايس (ولفرهامبتون) – نايف أكرد (ستاد رين).

الوسط: فيصل فجر (سيفا سبور) – سفيان آمرابط (فيورنتينا) – يوسف أملاح (فيورنتينا) – أيمن برقوق (فرانكفورت) – إلياس شعير (كوينز بارك رينجرز) – عمران لوزا (واتفورد).

الهجوم: أشرف بنشرقي (الزمالك) – منير الحدادي (إشبيلية) – سفيان بوفال (آنجيه) - ريان ماي (فيرينتسفاروشي) – يوسف النصيري (إشبيلية) – أيوب الكعبي (مالاطيا سبور).

ويلتقي منتخب المغرب مع السودان وغينيا، في الجولتين الأخيرتين من مرحلة المجموعات لتصفيات كأس العالم 2022.