منتخب المبتورين المصري.. صناع المعجزات وقهر المستحيل على عكازين ذهبيين

في المركز الأولمبي بالمعادي، يواصل منتخب مصر لأصحاب الساق الواحدة، استعداداته القوية لخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا خلال الشهر الجاري.

منتخب المعجزات كما يطلق عليه، يسعى لاحتلال مركز متقدم في البطولة، يسمح له بالمشاركة في ببطولة العالم في تركيا، العام المقبل.

FilGoal.com زار معسكر منتخب مصر وتعرف عليهم عن قرب، قبل سفرهم والمشاركة في البطولة.

لمشاهدة التقرير من هنا

video:1

تقرير: زكي السعيد – حامد وجدي