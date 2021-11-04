تقييم صلاح أمام أتليتكو مدريد من الصحف الإنجليزية

الخميس، 04 نوفمبر 2021 - 11:31

كتب : FilGoal

ليفربول - أتليتكو - محمد صلاح

توقف محمد صلاح نجم ليفربول عن التسجيل في دوري أبطال أوروبا ولكنه كان سببا لصداع دفاع أتليتكو مدريد، فكيف كان تقييمه من قبل الصحف الإنجليزية.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وشارك صلاح في مباراة الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات التي انتهت بفوز الريدز 2-0 وضمان التأهل لدور الـ16 من دوري الأبطال.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام أتليتكو مدريد حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري اختلف بين 7 أو 8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع إلى 7.7 درجة من عشرة.

الأفضل في صفوف ليفربول كان ترينت ألكسندر أرنولد صانع الهدفين بمتوسط تقييم بلغ 8.8 درجة.

رغم توقفه عن التسجيل غير أن صلاح ظل يتصدر جدول هدافي فريقه في دوري الأبطال برصيد 5 أهداف.

صلاح سجل أهدافا في 10 مباريات متتالية بقميص ليفربول كرقم قياسي، قبل أن يغيب عن التسجيل في مباراتي برايتون وأتليتكو.

ويحتل ليفربول صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة، 12 نقطة من 4 مباريات، وهي سابقة تحدث لأول مرة.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما مقابل 42 مليون يورو.

في 217 مباريات شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 140 هدفا وأرسل 53 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.

محمد صلاح ليفربول أتليتكو مدريد
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