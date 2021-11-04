أنشيلوتي: أتفهم صافرات الجماهير.. من الجيد مشاركتهم في إيقاظ اللاعبين

الخميس، 04 نوفمبر 2021 - 11:30

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي

تفهم كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، صافرات جماهير الفريق ضد لاعبيها خلال لقاء شاختار دوينتسك.

ريال مدريد فاز على شاختار بهدفين مقابل هدف على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "أتفهم صافرات الجماهير لأنني أعلم الأجواء. هذا الملعب لا يتوقع عن طلب الأكثر".

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وأضاف "بدأنا الشوطين بشكل جيد، لكن مستوانا انخفض، ولم نمتلك الشراسة الكافية".

أنشيلوتي أتبع "صافرات الجماهير ضد اللاعبين أمر عادي ويحدث أحيانا. ومن الجيد مشاركة الجماهير في إيقاظ اللاعبين ببعض الصافرات".

المدرب الإيطالي رد أيضا على تألق الثلاثي كريم بنزيمة، وفينيسيوس جونيور، وتيبو كورتوا، فقال "هذا حقيقي، لقد تميزوا عن باقي اللاعبين".

واستدرك "لكننا نمثل فريق، حيث يحاول الجميع تقديم كل شيء. دافيد ألابا، وإيدير ميليتاو أيضا لعبا بشكل جيد".

كارلو واصل "أتفق بأن كورتوا، وفينيسيوس، وبنزيمة كانوا لامعين، لكن ريال مدريد يبقى ريال مدريد، ونحن فريق واحد".

وعن عدم إجراء سوى تبديلين فقط، قال أنشيلوتي "لقد بدأنا الشوطين بشكل جيد، لكننا افتقدنا للشراسة كما قلت".

وأتبع "امتلكنا الكرة دون محاولة تهديد الخصم، وهذا ما قلته للاعبين. أجريت التبديلات لأسباب بدنية، لكنني لم أرد أي تعديل على أي شيء".

وأخيرا، تحدث أنشيلوتي عن عدم إشراك إيدين هازارد أو ماركو أسينسيو خلال اللقاء، فقال "غضب اللاعبين أمر طبيعي، أتفهم جدا غضب اللاعب إذا لم يلعب، أو إذا أجرى عملية الإحماء، ثم لم يشترك، وأقول لمن لم يلعبوا أنا أسف".

وأتم "مارسيلو لاعب هام جدا في الفريق. فاز بدوري أبطال أوروبا 4 مرات، ورغم أنه استمر في الإحماء لمدة 40 دقيقة، لكنه لم يلعب في النهاية لأن سيناريو المباراة لم يحتج لمشاركته، هذا جزء من عمل المدرب، وهو الجزء السيء قليلا في مهنتنا".

فوز ريال مدريد رفع رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

ويلعب ريال مدريد مع شيريف تيراسبول يوم 24 نوفمبر في الجولة الخامسة من المسابقة.

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