سيميوني: أشعر بالمرارة من المباراة.. ونرحل بمعرفة أننا قدمنا كل شيء

أعرب دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد عن شعوره بالمرارة بعد الخسارة أمام ليفربول.

وخسر أتليتكو مدريد مجددا أمام ليفربول وهذه المرة بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال سيميوني في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: "يجب أن أحرص على تحسين الفريق ومساعدته على تحقيق المزيد من الاتساق".

وأضاف "بدأنا في الهجوم بشكل جيد ولكن تراجعنا 1-0 ثم 2-0 وحصلنا على بطاقة حمراء، ولعب مباراة كهذه ضد ليفربول ليس بالأمر السهل".

وكشف سيميوني "أشعر بالمرارة لأن المباراة مرت بسرعة كبيرة بالأهداف والبطاقة الحمراء".

وتابع "راضي عن الشوط الثاني وما قدمناه خاصة أننا نلعب ضد فريق سيسجل سبعة أهداف إذا سمحت لهم بذلك".

وشدد "نحن نغادر بهدوء بمعرفة أننا قدمنا كل شيء مع وجود مباراتين أمامنا لنتطلع إلى ذلك".

واختتم تصريحاته "أهنئ الفريق على الهدوء والصبر الذي أظهروه في الشوط الثاني، وكان بإمكاننا تعديل النتيجة بهدف لويس سواريز".

وكان سواريز قد سجل هدفا في الشوط الثاني قبل أن يتم إلغائه عن طريق تقنية الفيديو بسبب التسلل.