مواعيد مباريات الخميس 4 نوفمبر 2021.. خمس مباريات في الدوري ومصطفى محمد أوروبيا

الخميس، 04 نوفمبر 2021 - 10:35

كتب : FilGoal

درع الدوري المصري

تقام اليوم الخميس جولة جديدة من مسابقة الدوري المصري بإقامة خمس مباريات في افتتاح الجولة.

كما تقام منافسات بطولتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.

بينما يشهد اليوم منافسات الجولة السادسة من مجموعة بحري بدوري الدرجة الثانية.

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الدوري المصري

يستضيف مصر للمقاصة فريق سيراميكا كليوباترا في الثالثة عصرا وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

وفي نفس التوقيت يستضيف البنك الأهلي فريق الإسماعيلي على ملعب بتروسبورت وتنقل عبر أون تايم سبورتس.

وفي الخامسة والنصف تقام مباراتين الأولى بين طلائع الجيش الذي يحل ضيفا على المقاولون العرب وتنقل عبر أون تايم سبورتس 2.

بينما في المباراة الأخرى يستضيف الجونة فريق فاركو على ملعب خالد بشارة وتنقل عبر قناة أون تايم سبورتس 3.

وأخيرا يستضيف بيراميدز فريق الاتحاد السكندري على ملعب الدفاع الجوي في الثامنة مساء وتنقل عبر أون تايم سبورتس.

الدوري الأوروبي

يخوض مصطفى محمد المحترف بصفوف جالاتا سراي منافسة الدوري الأوروبي أمام فريق لوكوموتيف موسكو في الثامنة إلا ربع وتنقل عبر بي إن 3 بريميوم.

وفي نفس التوقيت يحل نابولي ضيفا على فريق ليجا وارسو وتنقل عبر قناة بي إن 1 بريميوم.

بينما في العاشرة مساء يستضيف ليستر سيتي فريق سبارتاك موسكو وتنقل عبر قناة بي إن 2 إكسترا.

وتقام منافسات الجولة السادسة من مجموعة بحري بدوري الدرجة الثانية في الساعة الثانية والنصف ظهرا.

بينما يخوض اتحاد جدة مباراة قوية أمام الفتح في السابعة إلا ربع مساء ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

الدوري المصري الدرجة الثانية مصطفى محمد أحمد حجازي
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