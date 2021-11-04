الكومي: حمزة الجمل سيقود الإسماعيلي.. واعتذار لـ طلعت يوسف

كشف يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي عن مدرب الفريق الجديد خلفا لـ طلعت يوسف.

وأعلن الكومي تعيين حمزة الجمل كمدير فني جديد للإسماعيلي، خلفا لـ طلعت يوسف.

وقال الكومي عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس: "طلعت يوسف مدرب كبير وله احترامه وما قلته كان حزنا على نتيجة مبارياتنا في الدوري كان في نيتي أن يستمر، وقلت حال الهزيمة في ثلاث مباريات على التوالي يعني فسخ التعاقد".

وواصل "من الصعب تحمل فكرة الهزيمة ثلاث مباريات متتالية وهذا يحدث في العالم كله وحدث في برشلونة مع رونالدو كومان، وأعتذر لطلعت يوسف عن حديثي السابق".

وشدد "أي مستحقات لطلعت يوسف سوف يحصل عليها أما الشرط الجزائي سنحاول التوصل لاتفاق حوله وأعتقد أنه سيتنازل عنه".

وأردف "حمزة الجمل سيقود الإسماعيلي ويعاونه محمد حمص إن تمسك الجمل به، وربما يتواجد أحمد سمير فرج".

وشدد "لن أجبر الجمل على أي شخص في جهازه المعاون هو من سيختاره".

بشكل رسمي.. يحيى الكومي يوجه الشكر لطلعت يوسف على الهواء.. ويعلن اسم المدير الفني الجديد للإسماعيلي 🔥🔥#مساء_ONTime pic.twitter.com/lzDHtmUTFY — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 3, 2021

حمزة الجمل لعب في صفوف الإسماعيلي خلال الفترة من 1989 إلى 1999.

حمزة الجمل بدأ الموسم الجاري مدربا لفريق الاتحاد العماني، قبل أن يعلن النادي العماني رحيل الجمل عن الفريق بشكل ودي بعد مرور 4 جولات من الدوري العماني.

وسبق لحمزة الجمل تدريب الإسماعيلي في فترة سابقة، كما تولى تدريب المقاولون العرب في 2010، وسموحة في 2011، ثم تليفونات بني سويف في موسم 2011/2012.

الإسماعيلي يواجه البنك الأهلي مساء غد الخميس، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

المباراة ستكون الأخيرة لجهاز طلعت يوسف الفني، قبل أن يرحل عن الفريق.

طلعت يوسف أعلن رحيله عن الإسماعيلي اعتراضا على تصريحات يحيى الكومي عقب فوزه برئاسة الإسماعيلي.

ولم يقد طلعت يوسف فريق الإسماعيلي من الملعب في مرتين تولى فيهما تدريب الفريق. الأولى بسبب إقالته بعد 48 ساعة فقط من تعيينه، والثانية بسبب إصابته بفيروس كورونا قبل بداية الموسم الجاري.

وبدأ الإسماعيلي الدوري بخسارتين أمام الأهلي، وسيراميكا كليوباترا.