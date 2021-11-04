كلوب: الفوز في 4 مباريات من 4 أمر مجنون.. لم أتوقع حدوث ذلك

لم يتوقع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن يضمن فريقه التأهل رسميا لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد مرور أربع جولات فقط.

وتأهل ليفربول لدور الـ16 بعدما كرر انتصاره على أتليتكو مدريد في ملعب أنفيلد في الجولة الرابعة من دوري الأبطال.

وتحدث كلوب عقب المباراة قائلا: "المباراة كانت مثالية تقريبا، مرر ترينت أليكسندر أرنولد تمريرتين رائعتين وفزنا بهدفين دون رد وكانت ليلة عظيمة".

وأكمل "الهدف الأول كان التأهل من المجموعة، أن نحقق أربعة انتصارات من أصل أربعة فهذا أمر مجنون لأكون أمينا".

وأردف "عندما رأيت القرعة لم أتوقع أن نتأهل بعد أربع مباريات لكن اللاعبين قاموا بالأمر".

وواصل "الجمهور يريد منا تسجيل الكثير من الأهداف ولكننا خلقنا فرصا كثيرة والمباراة كانت مثالية وسجلنا أهدافا في الوقت الصحيح".

ويتصدر ليفربول المجموعة الثانية بـ12 نقطة بفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه بورتو.