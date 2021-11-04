في غياب ميسي.. ثنائية فينالدوم تتعادل لـ باريس أمام لايبزيج

في غياب ليونيل ميسي، كان باريس سان جيرمان قريبا من الخسارة أمام لايبزيج، لكن تصديات جيانلويجي دوناروما، وهدفا جيني فينالدوم قادوه للتعادل.

تعادل باريس سان جيرمان مع لايبزيج بهدفين لكل فريق على ملعب (ريد بول آرينا)، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

سجل جيني فينالدوم هدفا باريس سان جيرمان، فيما سجل كريستوفر نكونكو، ودومينيك سزوبوشلاي هدفا لايبزيج.

التعادل رفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 8 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، فيما تجمد ارتفع رصيد لايبزيج إلى نقطة في المركز الأخير.

التشكيل

ماوريسيو بوتشتينو بدأ بـ دوناروما في حراسة المرمى، فيما بدأ فينالدوم كأساسي في وسط الملعب، وتواجد الثلاثي أنخيل دي ماريا، وكيليان مبابي، ونيمار دا سيلفا في الهجوم.

📋تشكيل سان جيرمان - دي ماريا، نيمار ومبابي يقودون خط الهجوم الليلة أمام لايبزج#ليلة_الأبطال pic.twitter.com/FNJmg4GyVO — FilGoal (@FilGoal) November 3, 2021

وصف المباراة

لايبزيج تقدم مبكرا في الدقيقة الثامنة. عرضية من أندريه سيلفا، قابلها كريستوفر نكونكو برأسية في المرمى.

لم يكتف لايبزيج بذلك، فتحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الـ12 بعد عرقلة من دانيلو بيريرا.

أندريه سيلفا نفذ ركلة الجزاء، لكن دوناروما تألق وتصدى لها، ليحافظ على آمال فريقه.

باريس سان جيرمان أدرك التعادل في الدقيقة الـ21 بعد عرضية من مبابي، قابلها فينالدوم بلمسة في المرمى الخالي.

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فينالدوم لم يكتف بالأول، فأضاف الثاني في الدقيقة الـ39 بعد رأسية من ماركينيوس، تابعها فينالدوم برأسية في المرمى مسجلا الثاني.

الضيوف حافظوا على ريتم المباراة في الشوط الثاني، وشارك أندير هيريرا مع جوليان دراكسلر في الدقيقة الـ85 بدلا من دي ماريا، وفينالدوم.

هنا أخطأ كيمبيمبي داخل منطقة الجزاء، ليرتكب مخالفة ويحتسبها الحكم ركلة جزاء.

دومينيك سزوبوشلاي نفذ الركلة، ودوناروما حاول معها، لكنها سكنت الشباك هذه المرة، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لكل فريق.











مانشستر سيتي وكلوب بروج

وعلى ملعب الاتحاد، فاز مانشستر سيتي على كلوب بروج بأربعة أهداف مقابل هدف.

تقدم مانشستر سيتي في الدقيقة الـ15 بعد عرضية من رياض محرز، سجلها فيل فودين في المرمى.

كلوب بروج أدرك التعادل في الدقيقة الـ17 بهدف عكسي، بعما أخطأ بيرناردو سيلفا تشتيت الكرة، لتصطدم بـ جون ستونز وتسكن الشباك، وينتهي الشوط الأول بالتعادل.

وفي شوط المباراة الثاني، سجل محرز الهدف الثاني في الدقيقة الـ54 بعد عرضية من جواو كانسيلو، قابلها محرز برأسية في المرمى.

رحيم ستيرلينج سجل الثالث في الدقيقة الـ72 من عرضية إلكاي جوندوجان.

ثم اختتم جابريال جيسوس الأهداف في الدقيقة الـ92 بعد عرضية جديدة من كانسيلو، لينتهي اللقاء بفوز مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد كلوب بروج عند 4 نقاط في المركز الثالث.