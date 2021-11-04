لن نصافحك يا سيميوني بل سنهزمك.. ليفربول يكرر فوزه على أتليتكو ويتأهل بالعلامة الكاملة

تأهل ليفربول الإنجليزي إلى دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بعد الفوز على أتليتكو مدريد الإسباني، بهدفين دون رد في الجولة الرابعة من مجموعات البطولة.

وحصد ليفربول النقطة رقم 12 له، ليضمن التأهل لدور الـ16 بالعلامة الكاملة، ليصاحب كل من بايرن ميونيخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي وأياكس الهولندي.

بينما تجمد رصيد أتليتكو مدريد عند النقطة 4 في المركز الثالث بالمجموعة، خلف بورتو البرتغالي الذي يمتلك 5 نقاط.

ووصل ليفربول إلى المباراة رقم 25 على التوالي دون هزيمة في مختلف البطولات، بواقع 18 انتصار و7 تعادلات، وهي السلسلة الأطول في تاريخ الفريق.

وشارك النجم المصري محمد صلاح في المباراة وقدم مستوى مميز وكان أحد أبرز اللاعبين في المباراة.

واستمر ليفربول في الثأر من دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد وفريقه، وذلك بعدما خرج الفريق الإنجليزي أمام الإسباني من دوري أبطال أوروبا الموسم قبل المقبل.

ومرة أخرى وعقب نهاية المباراة لم يصافح سيميوني نظيره يورجن كلوب، واكتفى بمصافحة باقي أعضاء جهازه الفني مثلما فعل في المباراة السابقة.

وصف المباراة

بدأ ليفربول المباراة بنشاط هجومي ونجح ديوجو جوتا في تسجيل هدف التقدم بضربة رأسية في الدقيقة 13 بعد عرضية متقنة من أليكس أرنولد.

ولم ينتظر ليفربول كثيرا ليسجل الهدف الثاني الذي جاء بقدم ساديو ماني في الدقيقة 21 من انفراد بالمرمى بعد تمريرة رائعة من المتألق أرنولد وضعته في مواجهة الحارس أوبلاك.

واشتعلت المباراة كثيرا بعدما تلقى فيليبي مدافع أتليتكو مدريد بطاقة حمراء في الدقيقة 36 بعد تدخل قوي مع ساديو ماني المنفرد بالمرمى.

وحصل أيضا لويس سواريز على بطاقة صفراء بعد اعتراضه على قرار الحكم بطرد زميله.

وكاد ليفربول أن يسجل الهدف الثالث قبل نهاية المباراة بعدما استلم محمد صلاح الكرة داخل منطقة الجزاء وراوغ الدفاع ببراعة وسدد بقوة لكن الحارس أوبلاك تصدى لها.

ومرة جديدة أرسل الظهير الأيسر كوستاس تسيميكاس عرضية متقنة قابلها جوتا بضربة رأسية، لكن أوبلاك أبعدها وحافظ على النتيجة.

الشوط الثاني

لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بثنائية دون رد.

مع بداية الشوط الثاني شارك روبيرتو فيرمينو بدلا من ساديو ماني.

وسجل ليفربول الهدف الثالث في الدقيقة 48 عن طريق جوتا بعد انفراد بالمرمى، لكن الحكم ألغى الهدف بعد العودة للفيديو ووجود حالة تسلل على المهاجم البرتغالي.

وأهدر صلاح أخطر فرصة لليفربول في الشوط الثاني بعدما انفرد بالمرمى، لكنه سدد في جسد الحارس ثم أبعد الدفاع الكرة.

ونجح أتليتكو في إحراز هدف تقليص الفارق في الدقيقة 57 بتسديدة قوية من لويس سواريز من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بالمدافع جويل ماتيب وغيرت مسارها نحو المرمى.

ولكن مرة أخرى قرر الفيديو إلغاء الهدف بداعي التسلل، لتظل النتيجة تفوق ليفربول بثنائية دون رد.

وغادر فابينيو وتشامبرلين الملعب وشارك بدلا منهما تياجو ألكانتارا ومينامينو.

وتلقى ليفربول ضربة بإصابة فيرمينو الذي شارك بداية الشوط الثاني ليغادر الملعب ويشارك بدلا منه ديفوك أوريجي.

وتوهج صلاح في الدقائق الأخيرة وشكل خطورة كبيرة على دفاع أتليتكو لكن هجمات ليفربول لم تكتمل بالشكل الصحيح أمام مرمى يان أوبلاك.

لتنتهي المباراة بفوز ليفربول بثنائية دون رد.