رئيس الحكام يكشف الأقرب لإدارة القمة

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 - 23:20

كتب : FilGoal

محمد عادل - تقنية الفيديو - VAR - الزمالك - المصري

كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أن الثنائي محمد عادل ومحمود البنا هو الأقرب لإدارة القمة.

ويلعب الزمالك أمام الأهلي في الثامنة من مساء يوم الجمعة على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري.

وقال عبد الفتاح عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "أحد الحكمين محمد عادل ومحمود البنا هو الأقرب لقيادة القمة".

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وتابع "الأقرب أن يكون حكم الفيديو حكما دوليا، مثل أحمد الغندور ومحمد معروف وعبد العزيز السيد".

وشدد عبد الفتاح "راض تماما عن أداء الحكام في أول جولتين، أرى أن التحكيم يستحق درجة جيد مع بداية الموسم".

وأضاف "هناك بعض الأخطاء لكنها طبيعية مثل أي مكان في العالم وما يحدث من انتقادات وهجوم مبالغ فيه".

وأوضح رئيس لجنة الحكام "إدارة القمة بتحكيم مصري للمرة الثالثة على التوالي أمر رائع وإن شاء الله نكون على قدر تلك الثقة".

وبالحديث عن أمم إفريقيا كشف "من المتوقع تواجد 4 مصريين من طاقم التحكيم المصري في أمم إفريقيا بواقع 2 حكام ساحة ومثلهما مساعدين بالإضافة إلى حكم الفيديو".

واختتم عبد الفتاح تصريحاته "لا يوجد تدخل مطلقا في اختيار الحكام من قبل أي جهة".

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