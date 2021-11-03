إدارة الإسماعيلي ترصد مكافأة خاصة لتحفيز لاعبيها ضد البنك الأهلي

رصد مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي مكافآت خاصة للاعبين في حال الفوز ضد البنك الأهلي.

ويلعب الإسماعيلي أمام البنك الأهلي ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري على ملعب بتروسبورت.

ولم ينجح الإسماعيلي في حصد نقاط من أول جولتين بعد الخسارة أمام كل من الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

وكشفت إدارة الإسماعيلي أن الهدف من المكافأة تحفيز اللاعبين لتعويض خسارة أول جولتين.

وحرص خالد زين نائب رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي على زيارة اللاعبين بفندق الإقامة بالقاهرة من أجل الشد من أزرهم وتحفيزهم.

وشهدت قائمة الإسماعيلي عودة عبد الرحمن مجدي بعد انتهاء فترة إيقافه لمدة 3 أشهر من الاتحاد المصري.