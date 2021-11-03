وكيل معروف يوسف يعلن عبر في الجول انتهاء أزمة مستحقاته مع الزمالك رسميا

أتم نادي الزمالك اتفاقه مع معروف يوسف لاعب الفريق السابق، لتسوية أزمة مستحقات اللاعب المتأخرة.

وقال أسامة فرحات وكيل معروف يوسف في تصريحات لـFilGoal.com: "عقدت اليوم الأربعاء، جلسة مع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، وحسين السيد عضو اللجنة المكلفة لإدارة النادي، والأزمة انتهت نهائيا".

وأضاف "اللاعب كان يفترض أن يتواجد اليوم ويوقع على المخالصة التي سيتم إرسالها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، لكنه لم يتواجد بسبب تواجده في معسكر البنك الأهلي".

واستمر "اللاعب سيجتمع بـ مسؤولي الزمالك مساء غد الخميس عقب مباراة البنك الأهلي، وسيوقع على المخالصة التي سيتم إرسالها إلى الفيفا لتنتهي الأزمة رسميا".

وكيل معروف أكمل "معروف يوسف سيحصل على مستحقاته منتصف شهر نوفمبر الجاري، والبالغة ثلاثة ملايين ونصف".

وأتم "اللاعب وجه الشكر لإدارة الزمالك على الاستقبال والتعامل، وإنهاء الأزمة".

البنك الأهلي يلتقي مع الإسماعيلي مساء غد الخميس، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

معروف يوسف لعب في صفوف الزمالك خلال الفترة من 2014 إلى 2018، قبل أن ينتقل معارا إلى عدة فرق، ثم الانتقال إلى البنك الأهلي بشكل نهائي.

صاحب الـ28 عاما توج مع الزمالك بلقب الدوري المصري مرة، وكأس مصر ثلاث مرات، وكأس السوبر المصري مرة.