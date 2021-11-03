ميلان يحصد نقطته الأولى في دوري الأبطال أمام بورتو ويتمسك بالفرصة

حصد ميلان نقطته الأولى في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا وذلك خلال مواجهة بورتو ضمن مباريات الجولة الرابعة.

وتعادل ميلان مع بورتو بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب سان سيرو.

ويتمسك ميلان بفرصة التأهل سواء كان في المركز الثاني لثمن نهائي دوري الأبطال أو المركز الثالث للتأهل إلى الدوري الأوروبي.

يتذيل ميلان الترتيب برصيد نقطة واحدة بينما رفع بورتو رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني مؤقتا، ويتصدر ليفربول المجموعة بـ 9 نقاط من ثلاث مباريات وأتليتكو يحل في المركز الثالث بـ 4 نقاط بنفس عدد المباريات.

وافتتح لويس دياز التسجيل لبورتو سريعا في الدقيقة السادسة للضيوف.

وسعى ميلان للتعادل في الشوط الأول لكن نجحت دفاعات بورتو في الحفاظ على نظافة الشباك.

ونجح ميلان في إدراك التعادل في الدقيقة 61 بعد أن سجل مبيمبا هدفا في مرماه بالخطأ بعد تسديدة كالولو.

وشارك زلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقة 76 بدلا من أوليفيه جيرو.

وألغى حكم اللقاء هدفا لإبراهيموفيتش بداعي التسلل.

ويحل ميلان ضيفا على أتليتكو مدريد في الجولة الخامسة والمقرر لها يوم 24 من شهر نوفمبر الجاري.