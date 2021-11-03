مباشر ليلة الأبطال – لايبزيج (1) - (2) سان جيرمان.. سيتي (1) - (1) بروج

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 - 21:46

كتب : FilGoal

ماركينيوس - باريس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

المجموعة الأولى

مانشستر سيتي X كلوب بروج

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق17: يا ربااااه جون ستونز يسجل بالخطأ في مرماه وكلوب بروج يدرك التعادل بعد دقيقتين فقط من تقدم سيتي.

ق15: جوووول أول لسيتي عن طريق فيل فودين.

انطلاق المباراة

لايبزيج X باريس سان جيرمان

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق41: تقنية الفيديو تؤكد صحة الهدف وسان جيرمان يتقدم في النتيجة بهدفين لهدف.

ق40: فينالدوم يسجل هدفا ثانيا لسان جيرمان لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

ق21: جووووول فينالدوم يدرك التعادل لسان جيرمان بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة زاحفة من مبابي.

ق11: دوناروما ينقذ سان جيرمان ويحرم أندري سيلفا من تسجيل هدفا ثانيا للايبزيج.

ق10: ركلة جزاء للايبزيج بعد عرقلة دانيلو بيريرا لأندري سيلفا.

ق8: جوووول أول للايبزيج عن طريق كريستوفر نكونكو برأسية من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق المباراة

المجموعة الثالثة

بروسيا دورتموند X أياكس

ق37: جوووووووول ماركو رويس يسجل الهدف الأول لدورتموند من ركلة جزاء.

ق29: طرد مباشر لماتس هوميلز بعد تدخله بقوة على أنتوني.

انطلاق المباراة

سبورتنج لشبونة X بيشكتاش

ق38: جووووووووول بيدرو جونسالفيس يسجل الهدف الثاني لسبورتنج لشبونة.

ق31: جوووووول بيدرو جونسالفيس يسجل الهدف الأول لسبورتنج لشبونة من ركلة جزاء.

انطلاق المباراة

المجموعة الرابعة

شيريف تيراسبول X إنتر ميلان

انطلاق المباراة

ليلة الأبطال سان جيرمان مانشستر سيتي إنتر ميلان
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