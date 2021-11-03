انتهت ليلة الأبطال – لايبزيج (2) - (2) سان جيرمان.. سيتي (3) - (1) بروج
الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 - 21:46
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.
المجموعة الأولى
مانشستر سيتي X كلوب بروج
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نهاية المباراة بانتصار سيتي بأربعة أهداف لهدف.
ق90+3: جووووووول قاااتل للايبزيج من ركلة جزاء عن طريق دومينيك سزوبوسزلاي.
ق90+2: جوووووووول جابرييل خيسوس يسجل الهدف الرابع لسيتي.
ق72: جووووول ثااالث لسيتي عن طريق سترلينج.
ق55: جووووول ثااان لسيتي عن طريق رياض محرز.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بهدف لمثله.
ق17: يا ربااااه جون ستونز يسجل بالخطأ في مرماه وكلوب بروج يدرك التعادل بعد دقيقتين فقط من تقدم سيتي.
ق15: جوووول أول لسيتي عن طريق فيل فودين.
انطلاق المباراة
لايبزيج X باريس سان جيرمان
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نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.
ق90: ركلة جزاء للايبزيج بعد تدخل قوي من كيمبيمبي على لاعب الفريق الألماني.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم سان جيرمان بهدفين لهدف.
ق41: تقنية الفيديو تؤكد صحة الهدف وسان جيرمان يتقدم في النتيجة بهدفين لهدف.
ق40: فينالدوم يسجل هدفا ثانيا لسان جيرمان لكن تم إلغائه بداعي التسلل.
ق21: جووووول فينالدوم يدرك التعادل لسان جيرمان بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة زاحفة من مبابي.
ق11: دوناروما ينقذ سان جيرمان ويحرم أندري سيلفا من تسجيل هدفا ثانيا للايبزيج.
ق10: ركلة جزاء للايبزيج بعد عرقلة دانيلو بيريرا لأندري سيلفا.
ق8: جوووول أول للايبزيج عن طريق كريستوفر نكونكو برأسية من داخل منطقة الجزاء.
انطلاق المباراة
المجموعة الثالثة
بروسيا دورتموند X أياكس
نهاية المباراة بانتصار أياكس بثلاثة أهداف لهدف.
ق90+3: جوووول دافي كلاسين يسجل هدفا ثالثا لأياكس ليقتل اللقاء.
ق83: جووووووول قااااتل لأياكس عن طريق سيباستيان هالير.
ق72: جووووول دوسان تاديتش يدرك التعادل لأياكس.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم دورتموند بهدفين لهدف.
ق37: جوووووووول ماركو رويس يسجل الهدف الأول لدورتموند من ركلة جزاء.
ق29: طرد مباشر لماتس هوميلز بعد تدخله بقوة على أنتوني.
انطلاق المباراة
سبورتنج لشبونة X بيشكتاش
نهاية المباراة بانتصار سبورتنج لشبونة برباعية دون رد.
ق90+1" طرد لسوزا لاعب بيشكتاش.
ق56: جوووووول بابلو سارابيا يسجل الهدف الرابع لسبورتنج لشبونة.
نهاية الشوط الأول بتقدم سبورتنج لشبونة بثلاثة أهداف دون رد.
ق41: جووووووووول باولينيو يسجل الهدف الثالث لسبورتنج لشبونة.
ق38: جووووووووول بيدرو جونسالفيس يسجل الهدف الثاني لسبورتنج لشبونة.
ق31: جوووووول بيدرو جونسالفيس يسجل الهدف الأول لسبورتنج لشبونة من ركلة جزاء.
انطلاق المباراة
المجموعة الرابعة
شيريف تيراسبول X إنتر ميلان
نهاية المباراة بانتصار إنتر بثلاثة أهداف لهدف.
ق90+2: جووووول أوووول لشيريف عن طريق أداما تراوري.
ق82: جوووووول أليكسيس سانشيز يسجل الهدف الثالث لإنتر.
ق66: جوووول ميلان سكرينيار يسجل الهدف الثاني للنيراتزوري.
ق54: جوووول أووول لإنتر عن طريق مارسيلو بروزوفيتش.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
انطلاق المباراة