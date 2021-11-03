انتهت ليلة الأبطال – لايبزيج (2) - (2) سان جيرمان.. سيتي (3) - (1) بروج

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

المجموعة الأولى

مانشستر سيتي X كلوب بروج

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نهاية المباراة بانتصار سيتي بأربعة أهداف لهدف.

ق90+3: جووووووول قاااتل للايبزيج من ركلة جزاء عن طريق دومينيك سزوبوسزلاي.

ق90+2: جوووووووول جابرييل خيسوس يسجل الهدف الرابع لسيتي.

ق72: جووووول ثااالث لسيتي عن طريق سترلينج.

ق55: جووووول ثااان لسيتي عن طريق رياض محرز.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بهدف لمثله.

ق17: يا ربااااه جون ستونز يسجل بالخطأ في مرماه وكلوب بروج يدرك التعادل بعد دقيقتين فقط من تقدم سيتي.

ق15: جوووول أول لسيتي عن طريق فيل فودين.

انطلاق المباراة

لايبزيج X باريس سان جيرمان

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نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ق90: ركلة جزاء للايبزيج بعد تدخل قوي من كيمبيمبي على لاعب الفريق الألماني.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم سان جيرمان بهدفين لهدف.

ق41: تقنية الفيديو تؤكد صحة الهدف وسان جيرمان يتقدم في النتيجة بهدفين لهدف.

ق40: فينالدوم يسجل هدفا ثانيا لسان جيرمان لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

ق21: جووووول فينالدوم يدرك التعادل لسان جيرمان بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة زاحفة من مبابي.

ق11: دوناروما ينقذ سان جيرمان ويحرم أندري سيلفا من تسجيل هدفا ثانيا للايبزيج.

ق10: ركلة جزاء للايبزيج بعد عرقلة دانيلو بيريرا لأندري سيلفا.

ق8: جوووول أول للايبزيج عن طريق كريستوفر نكونكو برأسية من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق المباراة

المجموعة الثالثة

بروسيا دورتموند X أياكس

نهاية المباراة بانتصار أياكس بثلاثة أهداف لهدف.

ق90+3: جوووول دافي كلاسين يسجل هدفا ثالثا لأياكس ليقتل اللقاء.

ق83: جووووووول قااااتل لأياكس عن طريق سيباستيان هالير.

ق72: جووووول دوسان تاديتش يدرك التعادل لأياكس.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم دورتموند بهدفين لهدف.

ق37: جوووووووول ماركو رويس يسجل الهدف الأول لدورتموند من ركلة جزاء.

ق29: طرد مباشر لماتس هوميلز بعد تدخله بقوة على أنتوني.

انطلاق المباراة

سبورتنج لشبونة X بيشكتاش

نهاية المباراة بانتصار سبورتنج لشبونة برباعية دون رد.

ق90+1" طرد لسوزا لاعب بيشكتاش.

ق56: جوووووول بابلو سارابيا يسجل الهدف الرابع لسبورتنج لشبونة.

نهاية الشوط الأول بتقدم سبورتنج لشبونة بثلاثة أهداف دون رد.

ق41: جووووووووول باولينيو يسجل الهدف الثالث لسبورتنج لشبونة.

ق38: جووووووووول بيدرو جونسالفيس يسجل الهدف الثاني لسبورتنج لشبونة.

ق31: جوووووول بيدرو جونسالفيس يسجل الهدف الأول لسبورتنج لشبونة من ركلة جزاء.

انطلاق المباراة

المجموعة الرابعة

شيريف تيراسبول X إنتر ميلان

نهاية المباراة بانتصار إنتر بثلاثة أهداف لهدف.

ق90+2: جووووول أوووول لشيريف عن طريق أداما تراوري.

ق82: جوووووول أليكسيس سانشيز يسجل الهدف الثالث لإنتر.

ق66: جوووول ميلان سكرينيار يسجل الهدف الثاني للنيراتزوري.

ق54: جوووول أووول لإنتر عن طريق مارسيلو بروزوفيتش.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

انطلاق المباراة