بنزيمة يدخل تاريخ ريال مدريد ويخطف نقاط مواجهة شاختار

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 - 21:39

كتب : FilGoal

ريال مدريد ينتصر أمام شاختار

نجح كريم بنزيمة في دخول تاريخ ريال مدريد بتسجيل الهدف رقم 1000 للفريق الملكي في دوري أبطال أوروبا خلال انتصاره على شاختار دونيتسك الأوكراني.

وتغلب ريال مدريد على شاختار بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة قبل مواجهة شيريف ضد إنتر، بينما تذيل شاختار الترتيب برصيد نقطة واحدة.

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التشكيل

وصف المباراة

بدأ ريال مدريد اللقاء بسيطرة على الكرة وكاد مودريتش أن يفتتح التسجيل مبكرا في الدقيقة الثالثة بتسديدة قوية لكن حولها مدافعي شاختار لركلة ركنية.

وواصل لاعبو ريال مدريد ضغطهم على دفاعات شاختار من أجل تسجيل الهدف الأول.

وفي الدقيقة السادسة انفرد مودريتش بمرمى شاختار وسدد الكرة ولكنها حولها أناتولي تروبين حارس المرمى إلى ركنية.

وعلى عكس سير العشر دقائق الأولى كاد شاختار أن يفاجئ ريال مدريد بهدف مباغت بعد تسديدة قوية من آلان باتريك في الدقيقة 11 من على حدود منطقة الجزاء ولكن ارتدت من القائم الأيمن لكورتوا.

وواصل لاعبو شاختار محاولاتهم في الدقيقة 14 بانفراد من ميخايلو مودريك ولكن نجح كورتوا في التعامل مع الموقف بنجاح.

وفي الدقيقة 15 افتتح كريم بنزيمة التسجيل ليدخل التاريخ بتسجيل الهدف رقم 1000 في تاريخ النادي بدوري أبطال أوروبا.

ونجح ضغط فينسيوس جونيور في التسبب بخطأ مدافع شاختار في استقبال الكرة ليتسلمها فينسيوس ويمررها لبنزيمة الذي سددها في الشباك الخالية.

واستمرت سيطرة ريال مدريد على الكرة ووجد لاعبو شاختار صعوبة كبيرة في اختراق الدفاعات في الربع ساعة الثانية من الشوط.

وفي الدقيقة 39 باغت شاختار لاعبي ريال مدريد بهدف مفاجئ عن طريق فيرناندو الذي تسلم تمريرة آلان باتريك وسددها رائعة أعلى الشباك.

وكاد فيرناندو أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 45 بتسديدة قوية لكن أنقذها كورتوا ببراعة.

وبدأ الشوط الثاني حذرا من الجانبين مع سيطرة ملحوظة للاعبي ريال مدريد.

وفي الدقيقة 61 بعد هجمة منظمة رائعة من لاعبي ريال مدريد وتمريرات قصيرة استقبلها فينسيوس بعرضية أرضية إلى بنزيمة الذي سددها مباشرة بتسجيل الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 79 خرج بنزيمة ليشارك لوكا يوفيتش بدلا منه.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة قبل مواجهة شيريف ضد إنتر، بينما تذيل شاختار الترتيب برصيد نقطة واحدة.

ويحتل شيريف المركز الثاني برصيد 6 نقاط بينما إنتر المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

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