انتهت ليلة الأبطال – ليفربول (2)-(0) أتليتكو مدريد.. فوز الريدز
الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 - 21:13
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد أتليتكو مدريد في الجولة الرابعة لمجموعات دوري أبطال أوروبا.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
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نهاية المباراة بفوز ليفربول بهدفين دون رد
ق 78: خروج فيرمينو للإصابة
ق 58: الفيديو يلغي هدفا لسواريز
ق 57: جوووول سواريز والهدف الأول لأتليتكو مدريد
ق 52: صلاح يهدر بطريقة غريبة
ق 49: إلغاء الهدف بداعي التسلل
ق 48: جوووول جوتا والثالث
نزول فيرمينو بدلا من ساديو ماني
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدفين دون رد
ق 42: عرضية من تسيميكاس ورأسية من جوتا ينقذها أوبلاك
ق 41: صلاح يراوغ ببراعة ويسدد والحارس يبعد الكرة
ق 37: إنذار لكوكي
طرد فيليبي بعد عرقلة ساديو ماني أثناء انفراده بالمرمى
ق 36: طرد فيليبي مدافع أتليتكو وإنذار سواريز
ق 21: جووووول الثاني من ساديو ماني
ق 13: جوووول جوتا والأول بصناعة أرنولد
ق 8: إنذار لماريو هيرموسو بعد تدخل مع صلاح
انطلاق المباراة