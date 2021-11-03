تشكيل مانشستر سيتي - محرز وفودين يقودان الهجوم أمام كلوب بروج في دوري الأبطال
الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 - 21:01
كتب : FilGoal
دفع جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بالنجم الجزائري رياض محرز في تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة كلوب بروج البلجيكي.
رياض محرز
النادي : مانشستر سيتي
ويلعب مانشستر سيتي ضد كلوب بروج في الجولة الرابعة لمجموعات دوري أبطال أوروبا.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:
المرمى: إيدرسون
الدفاع: كايل ووكر – جون ستونز – إيمريك لابورت – جواو كانسيلو
الوسط: رودري – جوندوجان – جاك جريليش
الهجوم: بيرناردو – فيل فودين – رياض محرز
بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من:
ستيفنز – كارسون – روبن دياز – ناثان أكي – رحيم ستيرلينج – جابريال جيسوس – أولكساندر زينتشينكو – كيفين دي بروين – فيرناندينيو – بالمير
ويتصدر باريس سان جيرمان المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، ويأتي بعده مانشستر سيتي بـ6 نقاط، ثم كلوب بروج بـ 4 نقاط، وأخيرا بروسيا دورتموند الألماني دون نقاط.