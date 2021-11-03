تشكيل سان جيرمان - مبابي ونيمار ودي ماريا يقودون الهجوم ضد لايبزيج

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 - 21:01

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان - لايبزج - دوري أبطال أوروبا

أعلن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان تشكيل فريقه لملاقاة لايبزيج اليوم الأربعاء.

ويحل سان جيرمان ضيفا على لايبزيج في ملعب ريد بول آرينا لملاقاته في رابع جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وجاء التشكيل كالتالي:

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في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

في الدفاع: نونو مينديز- بريسنيل كيمبيمبي- ماركينيوس- أشرف حكيمي

في الوسط: إدريسا جانا جاي- دانيلو بيريرا- جورجينيو فينالدوم

في الهجوم: نيمار- كيليان مبابي- آنخيل دي ماريا

ويحتل سان جيرمان صدارة المجموعة بسبع نقاط يليه مانشستر سيتي بست نقاط ثم كلوب بروج بأربع نقاط وأخيرا لايبزيج بدون أي نقطة.

سان جيرمان ليلة الأبطال لايبزيج
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