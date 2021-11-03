تشكيل أتليتكو - سواريز يقود الهجوم أمام ليفربول في دوري الأبطال
الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 - 20:50
كتب : FilGoal
دفع دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد بالثنائي لويس سواريز وجواو فيليكس في هجوم فريقه لمواجهة ليفربول.
لويس سواريز
النادي : أتليتكو مدريد
ويلعب أتليتكو مدريد ضد ليفربول في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي تقام بملعب أنفيلد معقل الريدز.
وجاء تشكيل أتليتكو كالآتي:
المرمى: يان أوبلاك
الدفاع: كيران تريبيير – فيليبي – خوزيه خيمينيز – ماريو هيرموسو
الوسط: أنخيل كوريا - رودريجو دي بول – كوكي – يانيك كاراسكو
الهجوم: لويس سواريز – جواو فيليكس
وخسر أتليتكو في المباراة السابقة أمام ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف.
ويتصدر ليفربول المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يأتي أتليتكو مدريد في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.