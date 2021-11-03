تشكيل أتليتكو - سواريز يقود الهجوم أمام ليفربول في دوري الأبطال

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 - 20:50

كتب : FilGoal

لويس سواريز أتليتكو مدريد ريال سوسييداد

دفع دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد بالثنائي لويس سواريز وجواو فيليكس في هجوم فريقه لمواجهة ليفربول.

ويلعب أتليتكو مدريد ضد ليفربول في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي تقام بملعب أنفيلد معقل الريدز.

وجاء تشكيل أتليتكو كالآتي:

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المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: كيران تريبيير – فيليبي – خوزيه خيمينيز – ماريو هيرموسو

الوسط: أنخيل كوريا - رودريجو دي بول – كوكي – يانيك كاراسكو

الهجوم: لويس سواريز – جواو فيليكس

وخسر أتليتكو في المباراة السابقة أمام ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويتصدر ليفربول المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يأتي أتليتكو مدريد في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

سواريز أتليتكو مدريد ليفربول دوري أبطال أوروبا
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