انتخابات المصري – مرشحان على الرئاسة.. وغياب مجلس حلبية بالكامل

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 - 20:41

كتب : FilGoal

المصري - بيان رسمي

امتنع مجلس إدارة النادي المصري الحالي بالكامل عن الترشح لانتخابات النادي المقبل.

أعلن النادي المصري، غلب باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي للشهر المقبل.

ولم يترشح أي اسم من مجلس إدارة النادي المصري الحالي للانتخابات المقبلة، وعلى رأسهم سمير حلبية رئيس النادي.

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انتخابات المصري شهدت ترشح اسمين فقط على مقعد الرئيس، هما معتز عوض "مشكاك"، ومحمد أبو طالب.

وترشح ثلاثة أسماء لمنصب نائي الرئيس، هم محمد إبراهيم السيد سلامة، ومحمد حامد عبده "المحروقي"، ومرسي عبده محمد سرحان.

وفاز إبراهيم علي محمد هلال بمنصب أمين الصندوق بالتزكية بعدما أصبح المرشح الوحيد على المنصب.

وعلى منصب العضوية فوق السن، ترشح 15 اسما، فيما تقدم 7 أسماء للعضوية تحت السن.

وتقام انتخابات النادي المصري يوم 24 ديسمبر المقبل.

ويتسعد المصري لمواجهة فيوتشر يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

انتخابات المصري المصري سمير حلبية
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