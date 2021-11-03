مباشر ليلة الأبطال - ريال مدريد (1)-(1) شاختار.. وميلان (0)-(1) بورتو
الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 - 19:24
كتب : FilGoal
يستضيف ريال مدريد فريق شاختار ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بالمجموعة الرابعة.
بينما يحل بورتو ضيفا على ميلان ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية.
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ريال مدريد (1)-(1) شاختار
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق45 تيبو كورتوا ينقذ هدفا محققا
ق39 جوووووووول فيرناندو يتعادل لشاختار
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👏 🇫🇷 كريم بنزيمة يسجل الهدف 🥅⚽️ رقم 1000 للملكي في دوري الأبطال#دوري_أبطال_أوروبا | #ريال_مدريد_شختار #beINUCL #UCL pic.twitter.com/BiOv1bJSN8— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 3, 2021
ق14 جووووووول كريم بنزيمة بعد خطأ دفاعي قاتل
ق5 مودريتش كاد أن يسجل الأول لكن تتحول لركنية
انطلاق المباراة
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
ريال مدريد يحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط متساويا مع شيريف المتصدر، بينما شاختار يتذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة ويأتي إنتر ثالثا بـ 4 نقاط.
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ميلان (0)-(1) بورتو
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق5 جووووول لويس دياز يسجل الأول لبورتو
انطلاق المباراة
ميلان يتذيل الترتيب بلا رصيد بينما بورتو في المركز الثالث بـ 4 نقاط متساويا مع أتليتكو مدريد بينما ينفرد ليفربول بالصدارة بـ 9 نقاط.