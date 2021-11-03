مباشر ليلة الأبطال - ريال مدريد (1)-(1) شاختار.. وميلان (0)-(1) بورتو

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 - 19:24

كتب : FilGoal

ريال مدريد - برشلونة

يستضيف ريال مدريد فريق شاختار ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بالمجموعة الرابعة.

بينما يحل بورتو ضيفا على ميلان ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية.

--------------

ريال مدريد (1)-(1) شاختار

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45 تيبو كورتوا ينقذ هدفا محققا

ق39 جوووووووول فيرناندو يتعادل لشاختار

ق14 جووووووول كريم بنزيمة بعد خطأ دفاعي قاتل

ق5 مودريتش كاد أن يسجل الأول لكن تتحول لركنية

انطلاق المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ريال مدريد يحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط متساويا مع شيريف المتصدر، بينما شاختار يتذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة ويأتي إنتر ثالثا بـ 4 نقاط.

============

ميلان (0)-(1) بورتو

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق5 جووووول لويس دياز يسجل الأول لبورتو

انطلاق المباراة

ميلان يتذيل الترتيب بلا رصيد بينما بورتو في المركز الثالث بـ 4 نقاط متساويا مع أتليتكو مدريد بينما ينفرد ليفربول بالصدارة بـ 9 نقاط.

ليلة الأبطال ريال مدريد شاختار ميلان بورتو
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل أتليتكو - سواريز يقود الهجوم أمام ليفربول في دوري الأبطال 3 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
انتخابات المصري – مرشحان على الرئاسة.. وغياب مجلس حلبية بالكامل 12 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل ليفربول – عودة جوتا وماتيب.. وتشامبيرلين أساسي أمام أتليتكو مدريد 25 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
فيلايني: بكيت بعد إقالة مويس من مانشستر يونايتد.. استحق الحصول على وقت 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الأهلي - مشاركة كاملة لـ الشناوي وأكرم استعدادا لـ الزمالك 57 دقيقة | الدوري المصري
السد القطري: نرحب بوفد برشلونة.. ولكننا متمسكون بـ تشافي ساعة | الدوري الإسباني
مباشر ليلة الأبطال - ريال مدريد (1)-(1) شاختار.. وميلان (0)-(1) بورتو ساعة | دوري أبطال أوروبا
ليكيب: فاران يغيب عن مانشستر يونايتد لشهر ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 البنك الأهلي يعلن إيقاف كريم بامبو بسبب المنشطات.. ويكشف تفاصيل الواقعة 2 في الجول يكشف عقوبة كريم بامبو النهائية 3 قرعة كأس الرابطة الإنجليزية - مواجهة نارية لـ ليفربول.. ودربي لندني وأرسنال يواجه سندرلاند 4 طلعت يوسف يحسمها: علاقتي بـ الإسماعيلي انتهت بعد كلام الكومي غير المقبول