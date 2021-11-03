مران الأهلي - مشاركة كاملة لـ الشناوي وأكرم استعدادا لـ الزمالك

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 - 19:56

كتب : FilGoal

محمد الشناوي

شارك محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي بشكل كامل وطبيعي في مران فريقه الجماعي استعدادا لمواجهة الزمالك.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

وغاب الشناوي عن الأهلي في الفترة الماضية بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

كما شارك أكرم توفيق لاعب وسط الفريق بشكل طبيعي في المران، بعدما تعرض لكدمة قوية خلال مباراة البنك الأهلي الماضية في الدوري.

أخبار متعلقة
قائمة الإسماعيلي - عودة عبد الرحمن مجدي لقيادة الدراويش أمام البنك الأهلي حسين لبيب يحضر مران الزمالك لمساندة اللاعبين قبل مواجهة الأهلي ما الذي يقف بين الشناوي وحراسة مرمى الأهلي ضد الزمالك قائمة الزمالك - الأبيض بالقوة الضاربة لمواجهة الأهلي.. وعودة أوباما

وأوقف بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مران الفريق أكثر من مرة لشرح بعض النقاط الفنية.

كذلك خاض الفريق فقرة خاصة للتدريب على الكرات العرضية والركلات الثابتة.

ويحل الأهلي ضيفا على الزمالك في الثامنة من مساء الجمعة ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري وتقام المباراة على استاد القاهرة.

الدوري المصري الأهلي الزمالك كهربا الشناوي
نرشح لكم
أخر الأخبار
فيلايني: بكيت بعد إقالة مويس من مانشستر يونايتد.. استحق الحصول على وقت 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الأهلي - مشاركة كاملة لـ الشناوي وأكرم استعدادا لـ الزمالك 30 دقيقة | الدوري المصري
السد القطري: نرحب بوفد برشلونة.. ولكننا متمسكون بـ تشافي 44 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر ليلة الأبطال - ريال مدريد (1)-(1) شاختار.. وميلان (0)-(1) بورتو ساعة | دوري أبطال أوروبا
ليكيب: فاران يغيب عن مانشستر يونايتد لشهر ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ليلة الأبطال – ثلاثي هجومي في ميلان ضد بورتو من أجل الفرصة الأخيرة ساعة | دوري أبطال أوروبا
رابطة الأندية تعلن حمدي فتحي أفضل لاعب في الجولة الثانية من الدوري ساعة | الدوري المصري
تشكيل ليلة الأبطال – ريال مدريد بالقوة الضاربة ضد شاختار ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 البنك الأهلي يعلن إيقاف كريم بامبو بسبب المنشطات.. ويكشف تفاصيل الواقعة 2 في الجول يكشف عقوبة كريم بامبو النهائية 3 قرعة كأس الرابطة الإنجليزية - مواجهة نارية لـ ليفربول.. ودربي لندني وأرسنال يواجه سندرلاند 4 طلعت يوسف يحسمها: علاقتي بـ الإسماعيلي انتهت بعد كلام الكومي غير المقبول