تشكيل ليلة الأبطال – ثلاثي هجومي في ميلان ضد بورتو من أجل الفرصة الأخيرة

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 - 19:02

كتب : FilGoal

أوليفييه جيرو - ميلان - تورينو

أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان تشكيل فريقه لملاقاة بورتو البرتغالي اليوم الأربعاء.

ويستضيف ميلان منافسه بورتو في ملعب سان سيرو في رابع جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وجاء تشكيل ميلان كالتالي:

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في حراسة المرمى: سيبريان تاتاروسانو

في الدفاع: ثيو هيرنانديز- أليسيو رومانيولي- دافيد كالابريا- فيكايو توموري

في الوسط: إسماعيل بن ناصر- ساندرو تونالي- أليكسيس ساليمايكيرس

في الهجوم: رافائيل ليو- أوليفييه جيرو- براهيم دياز

ويحتل ميلان المركز الرابع والأخير في المجموعة بدون أي نقطة فيما يأتي بورتو ثالثا بأربع نقاط ثم يأتي أتليتكو مدريد ثانيا بنفس عدد النقاط.

ويتصدر ليفربول المجموعة بتسع نقاط.

ميلان بورتو ليلة الأبطال
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